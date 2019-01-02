Şık Bir Kadının Gardırobunda Olması Gereken 7 Klasik Parça

2019’a girmeden önce sezonun gerisinde kalan parçalarınızla vedalaştıysanız, gardırobunuzda yeni bir düzenlemeye de çoktan gitmişsinizdir muhtemelen.
Zamansız duruşlarıyla yıllardır kullandığınız ve kullanacağınız o klasik parçaları da elinizin altına yerleştirmenin tam sırası.
Peki, şimdi asla ikinci plana atmamanız gereken o yatırım parçaları yeniden hatırlamaya ne dersiniz? Dolabınızdan asla çıkmaması gereken bu parçalar, klasik stil arayışında olanlar için göz ardı edilmemeli.
#1 Blazer
Düz renkte bir blazer, dolabınızda her zaman için çok yönlü bir parça olmaya hazır.
İster bir elbise ile isterseniz de kot pantolon ve tişörtle eşleştirebilirsiniz.
#2 Monokrom Aksesuarlar
Aksesuarlarınızdaki monokrom ruhun etkisiyle her zaman için garanti şıklık sizinle olacak.
Modern seçimlerle vintage görünümlü parçaları yan yana kullanmayı es geçmeyin.
#3 Mokasen Ayakkabı
Deri mokasen ayakkabıların güncelleme gelmiş hallerini (nakışlı ve kürk astarlı) ya da orijinal modellerini…
Gardırobunuzun ayrılmaz parçası olması gereken ayakkabılardan.
#4 Saat
Saatler en güzel yatırım parçalarından biri. Özellikle de zamansız stillerde tercih edeceğiniz bir model, stilinizin kurtarıcısı olmaya aday.
#5 İpek Etek
Bu çok yönlü etek, cool kızların gardıroplarının en işlevsel parçalarından.
#6 Trençkot
Şık ve elegan bir duruş yakalamanın en önemli kurtarıcı parçası. Siyah bir mini etekle eşleştirdiğinizde de görünümünüzü parlatmanız mümkün.
#7 Deri Bot
Özellikle de kullanışlı bir midi elbiseyle, bu kışı etkileyici bir şekilde geçirmeniz mümkün.