Şık Bir Kadının Gardırobunda Olması Gereken 7 Klasik Parça

2019’a girmeden önce sezonun gerisinde kalan parçalarınızla vedalaştıysanız, gardırobunuzda yeni bir düzenlemeye de çoktan gitmişsinizdir muhtemelen.

Zamansız duruşlarıyla yıllardır kullandığınız ve kullanacağınız o klasik parçaları da elinizin altına yerleştirmenin tam sırası.

Peki, şimdi asla ikinci plana atmamanız gereken o yatırım parçaları yeniden hatırlamaya ne dersiniz? Dolabınızdan asla çıkmaması gereken bu parçalar, klasik stil arayışında olanlar için göz ardı edilmemeli.

#1 Blazer

Düz renkte bir blazer, dolabınızda her zaman için çok yönlü bir parça olmaya hazır.

İster bir elbise ile isterseniz de kot pantolon ve tişörtle eşleştirebilirsiniz.

#2 Monokrom Aksesuarlar

Aksesuarlarınızdaki monokrom ruhun etkisiyle her zaman için garanti şıklık sizinle olacak.

Modern seçimlerle vintage görünümlü parçaları yan yana kullanmayı es geçmeyin.

#3 Mokasen Ayakkabı

Deri mokasen ayakkabıların güncelleme gelmiş hallerini (nakışlı ve kürk astarlı) ya da orijinal modellerini…

Gardırobunuzun ayrılmaz parçası olması gereken ayakkabılardan.

#4 Saat

Saatler en güzel yatırım parçalarından biri. Özellikle de zamansız stillerde tercih edeceğiniz bir model, stilinizin kurtarıcısı olmaya aday.

#5 İpek Etek

Bu çok yönlü etek, cool kızların gardıroplarının en işlevsel parçalarından.

#6 Trençkot

Şık ve elegan bir duruş yakalamanın en önemli kurtarıcı parçası. Siyah bir mini etekle eşleştirdiğinizde de görünümünüzü parlatmanız mümkün.

#7 Deri Bot

Özellikle de kullanışlı bir midi elbiseyle, bu kışı etkileyici bir şekilde geçirmeniz mümkün.