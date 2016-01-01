SIK SEYAHAT EDENLER İÇİN HER ŞEYİ BİR ARAYA GETİREN MAKYAJ PALETLERİ

Bavul hazırlarken hangi makyaj malzemelerini yanımıza alacağımız her zaman en büyük sorunlarımızdan biridir.

Neyse ki gerekli olan tüm ürünleri bir araya getiren oldukça kullanışlı setler mevcut.

İşte sürekli seyahat edenler için her şeyi bir araya getiren makyaj paletleri:

Urban Decay Backtalk Palette

Urban Decay’in çok satan Vice rujuyla aynı isme sahip olan bu palet; genelde gül tonlarındaki renkleriyle de çok kullanışlı.

Benefit The Complexionista

İçerisinde Benefit’in ikonikleşmiş Hoola bronzerını da bulunduran bu paket; ambalajıyla da kalbimizi çalıyor.

Bobbi Brown The Mattes Edition Eye Shadow & Gel Liner Palette

Naturel tonlardaki farlar ve eyelinera sahip bu paket; sınırlı sayıda üretilmiş.

BH Cosmetics Zodiac – 25 Color Eyeshadow & Highlighter Palette

Seyahat için iddialı tonlar kullanmaktan yanaysanız; bu 25 adet simli ve mat far ile aydınlatıcı bulunduran pakete bakmanızı öneririz.

Smashbox #ShapeMatters Palette

Far? Var. Kaş ürünleri? Var. Kontür? O da var. Evet sonunda yüzümüzü şekillendirme ve boyutlandırmaya dair her ürünü kapsayan bir paletle karşı karşıyayız!

Space NK Kevyn Aucoin The Making Faces Beauty Book

Eğer makyaj uygulaması hakkında bir rehbere ihtiyacınız varsa 3 bölümden oluşan kitapçık/palet şeklindeki bu ürün tam size göre! İlk bölümde kontür ve boyutlandırma hakkında bilmeniz gereken her şey; ikinci bölümde allık gibi öne çıkaran ürünler; üçüncü bölümde ise göz makyajı hakkında bilmeniz gereken tüyolara yer verilmiş.

Urban Decay Naked On The Run

Bu sınırlı sayıda üretilen pakette; far, allık, lip gloss, maskara ve eyeliner bulunuyor. Yani kısaca ihtiyacınız olan her şey!

NYX Butt Naked – Underneath It All Palette

Bavul hazırlarken favori farlarınızı es geçmenize artık gerek yok. Bu palette 15 sıcak tonlu far, 4 allık, 3 aydınlatıcı sizinle birlikte seyahat etmek için hazır bekliyor.

Tarte Clay Play Face Shaping Palette Vol. 2

Yüzünüzü bu palet ile boyutlandırın ve aydınlatın. Üstelik içerisindeki farlar, allıklar ve bronzerlardan bahsetmedik bile! Amazon kili içeren yapısı ve kremsi dokusuyla gün boyu kalıcılık vaat eden ürünleriyle kalbimizi çaldı!