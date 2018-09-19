Şık Sokak Stili İçin İhtiyacınız Olan O Tek Parça

Modanın doğası temel olarak şu şekilde özetlenebilir: Trendler ortaya çıkar, insanlar bir süreliğine onların peşinden gider ve sonra eğilimler ölür.

Bu eğilimin tam olarak ne olduğunun farkına varmak ise zaman zaman bir sanat biçimi bile olabilir.

Defileler, ünlüler, markaların sürekli yenilenen sezon koleksiyonları… Eğilimler sizi vurmaya ve etkilemeye hazır. Herkesin bildiği gibi; önemli olan kendi stilinize uygun bir çizgide ilerlemek.

Sıradaki gelsin!

Eğer trendleri ve özellikle de bu trendlerin sokak stiline nasıl yansıdığını yakından takip ediyorsanız, bu eğilime de kulak vermenin tam zamanı.

Hayvan baskılı parçalar için yeşil ışık yakmaya hazır mısınız? Zebra, leopar, kaplan… Sokak stili için inkar edilemez bir yükselişi olan bu desenleri tek parça halinde kullanmak ise yükselişteki bir diğer konu.

Bu göz ardı edilemeyen trende, Victoria Beckham’dan da gelen yorumu gözümüzün önüne getiriyoruz.

1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13