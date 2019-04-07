Simli Farları Kenara Fırlatmanızı Sağlayacak En İyi Mat Far Paletleri

Metalik ve simli farlar her daim favorimiz ancak kullanım kolaylığı ve pek çok alana uyarlanabilmeleri nedeniyle mat farların üstünlüğü de bilinen bir gerçek. İşte en zengin pigmentli mat far paletleri…



LORAC PRO Matte Eye Shadow Palette

Formülünde botanikleri de bulunduran bu paletteki farlar; ıslak ya da kuru uygulanabiliyor.



L.A. Colors 5 Color Matte Eyeshadow Palette in Black Lace

Smoky göz makyajı için ihtiyacınız olan her şeyi barındıran bu palet; kurtarıcınız olacak.



Stila Eyes Are the Window Shadow Palette in Mind

Eğer toprak tonlarını seviyorsanız; bu her göz rengine gidecek renkleri barındıran palete mutlaka göz atın.



Kat Von D Lolita Eyeshadow Palette

Eğer pigmentli pembeler ve mat mauve tonları istiyorsanız; bu palete bir şans vermelisiniz.



IT Cosmetics Naturally Pretty Vol 1 Matte Luxe Transforming Eyeshadow Palette

Açai, yeşil çay ve anti-aging etkili pek çok kompleks içerik bulunduran formülü ile mutlaka edinilmesi gerekenlerden.



Tarte Tartelette Amazonian Clay Matte Palette

Tarte’ın imzası haline gelen Amazon kili, E vitamini ve mineral pigmentler ile formüle edilen bu palet; 12 farklı tonu ile günün kurtarıcılarından biri olacak.



e.l.f. Mad For Matte Palette

Temel 10 renge sahip olan bu paletteki renkleri karıştırarak pek çok farklı göz makyajı yaratmanız mümkün.



MAC Cosmetics Times Nine Eyeshadow Palette in Semi-Sweet

Tek kullanabileceğiniz gibi bir arada da kullanabileceğiniz formül ve renklere sahip.