Şişme Mont İçin En Cool Kombin Önerileri

 

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Eğlenceli bir gerçek: Şişme montlar bu yıl tüm gardıroplara yerleşmeye hazırlanıyor.

Yükselen eğilimleri kenardan izleyerek takip etmek isteyenler, bu konuya siyah şişme bir mont ile çözüm getirebilirler.

Ama daha fazlası için atağa geçmeye hazırlananlar, renklere ve alternatifli kombin önerilerine açıktır diye düşünüyoruz. 

Aşağıda da ferahlatıcı bir parlamaya odaklanmış kombin keşifleri yer alıyor. Bazıları soğuk havalarda renk arayan kadınlar için en doğru seçim olmayı beklerken, bazıları ise minimalist duruşun tadını çıkarıyor. Bu birbirinden farklı kombinlerin en büyük ortak özelliği ise çok şık ve cool olmaları. “Isınmak” için her şey hazır gibi, son seçim sizde!

#1


Bu, tek başına başrol oyuncusu olan şişme mont için tek ihtiyacınız siyah bir tayt.

#2

@alyssainthecity

Koyu renkli şişme montunuzu, soğuk havaların vazgeçilmezi olan beyaz balıkçı kazakla kombinleme, şık bir görünüm için en garanti yollardan.

Bu görünümü, altın rengi aksesuarlarla da taçlandırmayı unutmayın.

#3

Siyah kalem etek, çorap çizme ve canlı renklerde bir şişme mont. Üniforma haline gelecek bir kombin tam karşınızda. 

#4

@shopmcmullen

Şişme mont kombininizi daha da parlatmak için büyük ve dikkat çeken küpelerden de destek almayı es geçmeyin.

#5

Beyaz şişme mont, tepeden tırnağa siyah giyinmek istediğiniz günler için sizi bekliyor. 

#6

@himichelleli

Farklı parçaları yan yana getirmekten korkmayın.

Ekose pilili etek, kireç yeşili bir üst ve spor ayakkabı ile bu şişme mont kombininin havasını hızla yükseltebilirsiniz. 

#7

@sabinasocol

80’ler esintisi için ilham verici bir görünüm. Jean ve beyaz tişört gibi iki temel parçayı buluşturan mükemmel bir şişme mont.

#8


@IENKI_IENKI

Renkli bir boğazlı kazak, o renkleri daha da kuvvetlendirecek şişme bir mont ve ortaya çıkan “çabasız şıklık”.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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