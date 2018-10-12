Sivilce ve Akne İzlerini Geçirmede En Etkili 9 Serum

Koyu renkli ya da kırmızı… Sivilce ve akne izleriyle başınız dertteyse; serumları denemenizi öneririz.

Bu sayede kremlerin aksine sadece o bölge için değil; tüm yüzünüz için sonuçlar alabilirsiniz.

İşte sivilce ve akne izlerini geçirmede en etkili 9 serum:

Peter Thomas Roth De-Spot Skin Brightening Corrector

Yara ve izlere elveda! Geçmiş akne izlerinden güneş lekelerine, Peter Thomas Roth’un özel teknolojisi koyu renkli her izi silmeye hazır.

No7 Lift & Luminate Triple Action Serum

Hipoalerjenik ürünleri her zaman seviyoruz! NO7’nin b serumu da hiyalüronik asit içeren formülü ile cildin yüzeyini düzeltmekle kalmayıp kaldırma etkisi de yaratıyor.

Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector & Optimizer Bu anti-aging ürün; hassas ciltler için de oldukça ideal olan hafif bir yapıya sahip. Aynı zamanda bir klasik olduğunu da belirtelim.

Neutrogena Rapid Tone Repair Dark Spot Corrector

Bu çok yönlü serum yüksek dozda C vitamini ve Retinol içeriyor. Harika sonuçlar veren bu serumla aydınlık bir ciltle uyanmanız mümkün.

Verso Skincare Super Facial Serum

Retinol 8 bulunduran bu ürün; yaşlanmanın erken belirtileri konusunda da etkili.

Estée Lauder Enlighten Dark Spot Correcting Night Serum İzlerin olduğu bir cilde elveda deyin! Renk eşitsizliğinde de etkili olan bu ürünü mutlaka listenize ekleyin!

Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution

Koyu renkli lekelerle savaşma konusunda oldukça başarılı olan bu ürün, cilt tonunu da düzenleyerek harika sonuç veriyor.

Dr. Dennis Gross Skincare Vitamin C Serum

Cildi aydınlatan bu ürün; C vitamini içeriğiyle bu konudaki en iyilerden biri.

Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum

Drunk Elephant’ın bu ünlü serumu AHA ve BHA içeriği ile cildi yeniliyor ve ışıltılı bir görünüm kazandırıyor. Denemekte fayda var.