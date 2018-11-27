Sizce 2018 Yılının En İyi Dizi Çifti Hangi İkili?

 

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2019 için geri sayıma geçtiğimiz bu günlerde, 2018’in en iyi dizi çiftini belirlemeye ne dersiniz?

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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