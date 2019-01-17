Sizi Anında Sakinleştirecek 3 Nefes Egzersizi

İş, özel hayat, sosyal yaşam derken gün içerisinde pek çok farklı stres seviyeleri yaşıyoruz. Ancak bununla nefes egzersizleri ile başa çıkmak mümkün. Ünlü kişisel gelişim uzmanı Danielle Copperman’ın önerdiği temek nefes egzersizlerine kulak verin.

Pranayama Nefes Tutması

Beyninin günün geri kalanı için endişelenmeye başlamadan önce gündüz saatleri pranayama egzersizi için oldukça idealdir. (Prana yaşam gücü, ayana ise genişlemek anlamına geliyor.

Ayakta durun, oturun veya rahat bir pozisyonda uzanın. Ortamınız tercihen sessiz olmalı. Oturuyorsanız ellerinizi dizinizde, ayaktaysanız iki yanınızda tutun.

Gözleriniz kapalı veya açıkken burnunuzdan nefes alıp verin. Nefesinizin ritminin farkında olun, omuzlarınızı, boynunuzu ve başınızı gevşetin. Nefeslerinizi derinleştirin, ciğerlerinizdeki tüm nefesi aldığınızı hissedin. Nefesin giriş çıkışını hissedin.

Nefesi soğutma

Bir tüp gibi şekil oluşturacak şekilde ağzınızın içinde dilinizin kenarlarını kıvırın ve sonra biraz biraz çaba ile ağzınızın dışına çıkarmaya çalışın.

Havayı içiyormuş gibi, dilinizle derin nefesler alın. Nefesinize odaklanın. İçinizden 5 ile 10 arasında sayabilirsiniz.

Dilinizi ağzınıza geri sokun, dudaklarınızı kapatın ve burun deliklerinizden yavaşça nefes almaya başlayın. Bu adımları 10-20 tekrar arasında yapmaya çalışın.

Sitkari

Rahat bir pozisyonda oturun. Kafa ve boynunuzun rahatlığı oldukça önemli. Gözlerinizi kapatın ve bir kaç dakika boyunca normal nefes alıp verin. Sonrasında nazikçe alt ve üst dişlerinizi bir araya getirin.

Dişlerinizi ortaya çıkaracak şekilde dudaklarınızı hafifçe aralayabilirsiniz. Dişlerinizin arasından yavaşça nefes alın, nefesi dişlerinizin aralıklarından verin. Nefesinizin sesine odaklanın.

Ağzınızı kapatın, çenenizi gevşetin ve burnunuzdan nefes almaya geçin. Bu adımları 10-20 tekrar arasında yapın.