SKINNY OLMAK DEĞİL GÜÇLÜ BİR VÜCUDA SAHİP OLMAK!



Şekillenmiş, belirgin hale gelmiş ve tüm hatlarıyla ortaya çıkmış kaslara sahip olmak, fiziğine önem verenler için adeta bir rüya. Peki, bu rüyayı gerçekleştirmek çok mu zor?

Neredeyse 2017 yılına geldik. Türkiye’de son on yıldır, fitness sektörü hızlı bir şekilde gelişiyor. Artık skinny olmak değil, daha güçlü bir vücuda sahip olmak revaçta. Her bir lifini görebildiğimiz kaslar tekrar yükselişte ve herkes bu görünüme ulaşmaya çalışıyor. Bugüne kadar kardiyonun bu anlamda çok önemli olduğuna inanıyorduk…

“Ancak şu anda durum biraz farklılaştı” diyor, ünlülerin Kişisel Fitness Eğitmeni Sarah Lindsay ve devam ediyor; “Eğer vücut şeklinizde ciddi bir değişim görmek istiyorsanız, ağırlık kaldırmanız gerekiyor. Kas yapmaya çalışıyorsanız da ağrılık kaldırmanız gerekiyor. Metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız yine ağırlık kaldırmanız gerekiyor. Durum bu kadar basit!”

