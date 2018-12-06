Soğuk Havalar İçin Fahriye Evcen’den İlham Verici Sokak Stili Önerileri

Kara kış için en “önemli” sorunlardan biri de “Ne giysem?” mevzusu.

Stil sahibi görünmenizi sağlayacak o sıcacık kombini bulduktan sonra üniforma haline getirmek mümkün elbette.

İşte tam da bu noktada size ilham vermeye hazır bir isim tam karşınızda.

4,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in kış ruhunu yansıtan soğuk hava stilinden kopya çekmek serbest.

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Sakin bir hamilelik süreci yaşamak için Almanya’ya giden Fahriye Evcen’in karnı görünmeye başladı. Bu kombin ise hem rahat hissetmek için hem de cool şıklık yakalamak adına biçilmiş kaftan.

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Soğuk havaların gelişine, en azından suni kürklü mont kombinleri için heyecanlanabiliriz.

Tıpkı Fahriye Evcen gibi.

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Fahriye Evcen, yün kazak ve jean ikilisini parlatmaya uygun bir çeketle karşımızda.

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Tam da bu havalarda içimizi ısıtan bir lastikli triko kazak.

Kış aylarında canlı renklerden asla vazgeçmeyin.

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