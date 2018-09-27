Soğuk Havalarda İhtiyacınız Olan Dudak Maskeleri

Soğuklardan ilk etkilenen bölgelerimizden biri de dudaklar!

Yüzünüze maske uygularken, dudaklarınızı da unutmayın!

İşte soğuk havalarda ihtiyacınız olan dudak maskeleri:

Tatcha The Kissu Lip Mask

Jel yapıdaki bu ürün, yapışkan bir etki yaratmadan botanik formülü ile kusursuz bir dudak dokusu yaratıyor.

Burt’s Bees Natural Overnight Intensive Lip Treatment

Bu dudak balmı en kuru dudaklarda bile mucizeler yaratıyor.

Kiehl’s Buttermask Intense Repair Lip Treatment

Dudakları nemlendirirken vanilya kokusuyla daha da bizi kendisine aşk eden bir ürün!

Fresh Sugar Wonder Drops Lip Primer

Yüzünüz için primer kullanırken neden dudaklarınız için de kullanmayasınız? Bu hafif yapılı primer, dudaklarınızı makyaja hazırlayacak.

Nuxe Ultra-Nourishing Lip Balm Reve de Miel

Aslında normal bir lip balm olsa da; bal bazlı formülü ile bir gece maskesi olarak da kullanabilirsiniz.

Dermalogica Nightly Lip Treatment

Çoğu dudak ürünü balm olmaya yakınken, bu daha çok kremsi serum formatında. Gece yatmadan önce sürün ve sabah ekstra yumuşak dudaklarla uyanın.

Clinique Pep-Start Pout Restoring Night Mask

İçeriğindeki yağlar ve seramid ile dudakları nemlendirirken, kolajen ile ekstra dolgunluk da sağlıyor.