Soğuk Havalarda Kuru Ciltle Başa Çıkmak İçin 7 Tüyo

Kuru ve hassas ciltlerin özellikle kuru ve yağmurlu günlerde ciltlerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini biliyoruz. Peki bu kışı sıfır zararla atlatmak mümkün mü? Eğer uzmanların bu önerilerini dikkate alırsanız, elbette mümkün!

Sıcak duş sonrası kokusuz/Parfümsüz bir nemlendirici kullanarak nemi cildinize hapsedin. Kullandığınız nemlendiricilerin bu içeriklerden en az birine sahip olduğundan emin olun: Gliserin, laktik asit, sorbitol, hiyalüronik asit, alpha hydroxy acid. Bunlar ciltteki nem kaybını önleyecektir. Shea yağı, bdem yağı, jojoba yağı, petrolatum ve mineral yağlar ayrıca cildiniz için harika birer seçenektir. Alkol içeren ürünlerden ise uzak durun.

Hava nemlendiriciler, havadaki suyu tutar bu da cildinizin nemli kalması anlamına gelir.

Duştan önce cildinizi kuru vücut fırçası ile fırçalayarak çatlakları önleyin. Her 24 saat için 10 dakikayı geçmeyen Ilık bir duş almaya özen gösterin. Cildinizi kurulayın ve parfümsüz vücut losyonu kullanın.

Antibakteriyel sabunları ve deterjanları, parfümlü ürünleri ve alkol içeren her şeyi unutun.

Fotoğraf: @EMMAHOAREAU

Rahat pamuklu kıyafetler giymeye çalışın. Yün parçalar kuru cildinizi irrite edebilir. Ayrıca eldiven kullanımını da atlamayın.

Omega-3 açısından zengin yiyecekleri tercih edin. Balık bu konuda oldukça önemli. Tahıllı salatalar, smoothieler ve yumurta atlamamanız gereken diğer gıdalar.

Sadece şeker değil, fruktoz ve işlenmiş gıdalar da cildinizi etkiliyor.