SOĞUK LİPOLİZ





Soğuk Lipoliz (CRYOLIPLYSIS) 2010 yılından itibaren FDA tarafıdan sınırlı alanlarda kullanım için onaylanmış bir yöntemdir. Bu yöntemde yağ hücrelerini ani soğutma yöntemi ile parçalayarak erimeleri sağlanıyor. Bu parçalanan hücreler daha sonra vücudun savunma mekanizması tarafnda vücutan atılır. Bu yöntemde sanılanı aine kandaki yağ oranında herhangi bir artış olmaz ve yağ direkt kana karışmaz. FDA tarafından bu yöntem, bel yan tarafları, karın bölgesi, uyluk bölgeleri için uygun görülmüştür. Bu işlem anestezi gerektirmez ve hasta aşırı ağrı ve rahatsızlık duymaz. Bazen uygulanan bölgelerde kızarıklık veya duyu azalması olur ama bir sorun oluşturmaz; geçicidir. Hasta işlemden sonra günlük yaşam ve aktivitelerine dönebilir. Uygulanan bölgelerde 2-4 ay içerisinde incelme oluşur ve %20-%30 oranında yağ dokusunda azalma olur. Gerektiği takdirde aynı bölgeye 60-90 sonra tekrar işlem yapılabilir.

