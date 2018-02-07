SOKAK STİLİ İÇİN ALTERNATİF ATKI KULLANIM ÖNERİLERİ





Atkımıza adeta bir battaniyeye sarılır gibi sokağa çıktığımız bu günlerde, alternatif kullanım önerilerini gözden geçirmenin tam da zamanı diye düşünüyoruz.

Atkı ne kadar geniş olursa o kadar iyidir diyenlerdeniz. Ancak yüzümüzü kabarık kumaşlara ya da yünlere gömmüş gibi görünmemek de dikkat ettiğimiz bir diğer noktalardan.

İşte sokak stili için alternatif atkı kullanım önerileri;

Boyunuza Dolayın…

Elbette ki, atkıyı boynumuza dolamak en “akıllı” yollardan biri değil mi? Fakat kaba bir görünüm elde etmemek için kaşmir bir atkı/şal tercih etmeniz ve biraz da gevşek bir şekilde boynunuza dolamanız estetik bir görünüm için isabet olacak.

Kemer Detayı

Klasik görünümlü atkınızı / şalınızı omzunuza doğru atın ve onu daha da şıklaştıracak olan hamleyi atın! İnce bir kemerle, şalınızı oldukça cool bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Omuzlardaki Ağırlık

Yün karışımlı ve geniş boyutlardaki atkılarınızı ceketinizin dışından omuzlarınıza doğru sarın. Belki de ceketinizin yakalarını dışarı çıkarmanız görünümü daha da şıklaştırabilir.



