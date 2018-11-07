Sokaktan İlhamla Alışveriş Listenize Eklemeniz Gereken Jean Modelleri

Sokaklar, her zaman olduğu bu sezon da jean kombinleri fazlasıyla destekliyor. Zamansız ve kurtarıcı parça olan jean için tam da bu sebeple alışveriş listenizde de yer olduğunu biliyoruz.

Alışveriş listenizdede jean’lere yer ayırırken, bol kesim jean’leri asla es geçmeyin. Çünkü sezonun yıldızı olmaya adaylar.

İşte sokaktan ilhamla alışveriş listesine eklemeniz gereken jean modelleri;

XXL

STYLE MEMOS

Geniş paçalı jean pantolonların ne kadar genişleyeceği konusunda hiç bir sınırlama yok gibi görünüyor. Bu sonbahar için mutlaka gardırobunuza ekleyin.

Renklere Güvenin

CAMILLE CHARRIERE

Renklere güvenin veya onlarla oynayın. Eğlenceli ve cesur geniş kesim jean’lerle, o mükemmel kombini yaratmaya hazır mısınız?

Basit Tutun

Sadece bir renk plaetine ya da basit parçalara “yapışmaya” ne dersiniz? Stilinizi daha da garanti altına almış olacaksınız.

Klasiklerden Vazgeçmeyin

Daha elegan bir duruş tercih ediyorsanız, klasik bir jean renginden vazgeçmeyin ve trençkotla da o başarılı eşleşmeyi yaşayın.