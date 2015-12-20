SOKAKTAN İLHAMLA PEMBE PARÇALARI KOMBİNLEMENİN EN İYİ YOLLARI



Bu sezon pembe ve tonlarını giymemek için aklınızdan herhangi bir şey geçiyorsa, konuyu yeniden değerlendirmenizi öneririz.

Pembenin yıllarca “cool” sayılmadığı iddia edilen görünümünden ötürü gardroblara pek eklenmediği dönemler artık geride kalıyor.Pembe rengi, yakasına gururla bir rozet takıyor ve sokaklardan başlayarak tüm koleksiyonlara girmeyi başarıyor.

Cinsiyete dayalı bir renk olmaktan çıkıyor ve hepimizin hayatına ucundan kıyısından giriyor. Kaçış yok!

Pembe, bu sezon siyah gibi bir şey olacak yani.

Peki, pembenin sokak stilindeki yansımasından ilham almaya ne dersiniz?