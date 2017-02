Adım adım Oscar ödüllerinin dağıtılacağı güne yaklaşırken, görsel bir şölen yaşamak isteyenler için son 15 yılın En İyi Kostüm dalında Oscar kazanan filmleri derledik.

2002 Moulin Rouge! – Kostüm Tasarımcısı: Catherine Martin and Angus Strathie

2003 Chicago – Kostüm Tasarımcısı: Colleen Atwood

2004 The Lord of the Rings: The Return of the King – Kostüm Tasarımcısı: Ngila Dicksonand Richard Taylor