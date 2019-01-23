İlerleyen yaşlarla birlikte değişim geçiren bölgeler arasında vajina da var. Çoğu kadının gerek görünüm gerekse hissiyatındaki değişiklikler yüzünden kendini rahatsız ya da çekingen hissettiği bu değişimi; “vajina gençleştirme” operasyonu ile engellemek mümkün. İşte son dönemin popüler estetiği vajina gençleştirme hakkında bilmeniz gerekenler…

Uygun bir aday mısınız?

“Vulva bölgesinin genişliği ve boyutları hakkında endişe taşıyan kadınların çoğu iç dudakların kesilerek kısaltılması ve estetik olarak düzeltilmesi (labiaplasty) ya da dış dudakların boyutunun küçültülmesi (labia majorplasty) ile çözüm bulmaktadır

İyileşme süresi nedir?

Tıbbi müdahaleler bazen endişeye yol açabilir, fakat sürecin ayrıntılarını konuşmak taşıyacağınız kaygıları hafifletmeye yardımcı olur. Doktorunuz size işlemi adım adım anlatırken aklınıza gelen soruları da bu sırada cevaplayacaktır. Cerrahi olmayan işlemlerin uygulanma süresi 30 dakika ile bir saat arasındadır. Diğer yandan labiaplasty için bir ile iki saat kadar zaman gerekebilir ve iyileşme süresi de iki ile beş günü bulabilir.

Vajina gençleştirme uygulamaları nedir?

CERRAHİ YÖNTEMLER

Labiaplasty (Küçük dudak estetiği): İçteki vajina dudaklarının küçültülmesi.

Vajinoplasti: Fazla derinin alınması yoluyla vajina sıkılığının onarılması ve vajina duvarının tamir edilip sıkılaştırılması.

Klitoral hudoplasti: Klitoris çıkıntısını çevreleyen fazla derinin temizlenmesi.

Labia Majoraplasty (Büyük dudak estetiği): Dış vajina dudaklarının küçültülmesi.

Monsplasty: Kasık kemiği üzerinde yer alan tüylü bölgedeki fazla deri ve yağın alınması işlemi.

CERRAHİ OLMAYAN YÖNTEMLER

Lazerle vajina yenileme: Cerrahi olmayan bu işlemde, vajina duvarı ve dokusunu tekrar oluşturmak için kolajen üretimini artırmak amacıyla hassas ince mikro lezyonlar oluşturmaya yönelik lazer terapisi kullanılır.

Radyofrekansı ile vajina yenileme: Vajinal doku ve kasları güvenle uyarmak ve gençleştirmek için kontrollü volümetrik ısıtma sağlayan bir cihaz kullanılır.

Cerrahi olmayan bu her iki yöntem de çevredeki dokuları harekete geçirmek için ısıyı kullanır. Bu işlemin vajina sıkılığı ve küçük idrar kaçırma sorunlarını düzelttiği bildirilmiştir.”