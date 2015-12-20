SON GÜNLERİN EN ÖZEL VİDEOSU



Son birkaç gündür, her yerde 7 yaşındaki küçük Anu konuşuluyor.

İlham verici ve duygulandıran hikayesiyle, göz ardı edilecek gibi de değil zaten.

Doğumdan kısa bir süre sonra sağ bacağı kesilmek zorunda kalınmış ve artık hayatını tamamlayıcı bir protez ile devam ettiriyor.

Takılan pembe protez ve aynı renk ayakkabısıyla okula büyük bir neşeyle giden Anu’nun yüz ifadesi, uzun süre unutulacak gibi değil.

Anu’nun bu heyecanına ortak olan sınıf arkadaşlarıyla çekilen video ise izlenme rekorları kırmakta.

İşte o video ve küçük Anu!

Anu 7 yaşında. Okula yeni protez bacağıyla gidince bakın arkadaşları nasıl tepki verdi pic.twitter.com/nBU5fBsoBQ — BBC Türkçe (@bbcturkce) May 4, 2017



