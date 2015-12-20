SON GÜNLERİN EN POPÜLER DOĞAL KIVIRCIK SAÇ MODELLERİ



Lupita Nyong’o’nun saç stilisti Vernon François’ten, kıvırcık saçlar için gelen önerilere kulak vermeye hazır mısınız?

Kıvırcık saçlarınızı şekillendirmek için en ideal modellerle karşınızdayız.

Bırakın dağınık ve havalı kalsın

Kıvırcık saçlar için köklere doğru hacim vermek ve o şekilde kullanmak en ideal ve garanti modellerden, bunu es geçememekte fayda var. Son günlerde bu doğal kullanımın yeniden popülerleşmesi de göz ardı edilmesin.

Hacimin daha da artması için saçınızı yıkarken, kıvırcıklarınızı uzatmak harika bir yol olacak.



