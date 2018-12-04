Son Zamanların Favori Dizi Karakterlerinden İlhamla Yeni Yıl Hediye Önerileri

2018, şüphesiz ki televizyon (dizi) sektörü için önemli bir yıl oldu.

Netflix ya da diğer yayın organlarından takip ettiğimiz yapımlardan pek çoğu unutulmazlar arasına girdi bile. En beklenmedik hikayeleri ya da tarihi ruhuyla bizi ele geçiren dizilerin kalbimizi çalan önemli karakterleri de hayatımızın başrolüne geldi, yerleşti.

İyi bir dizi izleyicisisiyseniz hatta çevrenizde de sizin gibi bir arkadaş topluluğu bulunuyorsa, bu tutkunuzu kullanmanın tam sırası. 2018’i uğurlarken alacağınız hediyeleri; son zamanların favori dizi karakterlerini çağrıştıran parçalardan seçmeye ve küçük notlarla taçlandırmaya ne dersiniz?

The Crown

Genç yaşta kraliçe tacını takan Elizabeth, The Crown dizisindeki favori karakterimiz. Elizabeth’in uğraşmak ve çözmek zorunda kaldığı siyasi / kişisel meselelerini izlerken, doğuşu Kraliçe Victoria dönemine dayanan beş çayı geleneğine de kapılmamak ne mümkün.

Çay tiryakisi olan arkadaşlarınıza çay makinesi tam isabet olacak.

Big Little Lies

HBO dizisi olan Big Litle Lies’da, galiba bütün karakterleri ayrı ayrı çok seviyoruz. Nicole Kidman’ın hayat verdiği Celeste Wright, Reese Witherspoon için biçilmiş kaftan olduğunu düşündüğümüz Madeline Martha Mackenzie karakteri ya da Shailene Woodley’in muhteşem bir şekilde canlandırdığı Jane Chapman…

Birbirlerinden güç alan bu kadın karakterlerin mahallerinde bulunan mekanda toplanıp keyifli vakit geçirdiği anlardan ilham almamak ne mümkün!

Kız arkadaşlarınızı toplayın ve şehrin gözde mekanlarından birinde keyifli bir zaman geçirin.

Dark

Kuşkusuz, son zamanlarda izlediğimiz en iyi dizilerdendi.

Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iterken, tıpku biz de karakterler gibi kendimizi gizemli bir olayın ortasında bulmuştuk.

Bu heyecan verici dizide en az olay örgüsü kadar akıllarda kalan bir diğer şey de; dizinin afişinde de gördüğümüz sarı yağmurluktu.

2019’da ikinci sezonu yayınlanacak dizinin tutkunu olan arkadaşlarınıza böyle bir hediye tam isabet olacaktır.

La Casa De Papel

Üçüncü sezonu heyecanla beklenen dizi, unutulmazlar arasındaki yerini çoktan aldı kuşkusuz. İspanya Kraliyet Darphanesi’nde başlayan hikayenin yeni sezonda nasıl şekilleneceğini merakla bekliyoruz.

Çevrenizdeki La Casa De Papel tutkunu arkadaşlarınızın yüzünü güldürecek hediye konusunda ise hem fikiriz herhalde; kırmızı tulum!

Sharp Objects

Tıpkı Big Little Lies gibi bir kitap uyarlaması olan Sharp Objects, özellikle de başrol oyuncuları Amy Adams ve Patricia Clarkson’un başarılı performanslarıyla kalplere girmeyi başarmıştı.

İkinci sezonunun gelip gelmeyeceği henüz netleşmeyen dizinin tutkunu olan arkadaşlarınız için kendini rahatlatmak adına, neredeyse her bölüm, müzik dinlemeyi tercih eden Camille karakterinden ilham alabilirsiniz.

Dizideki parçalardan oluşan bir playlist hazırlayıp, onunla birlikte vereceğiniz Apple AirPods Kulaklık veya JBL Kablosuz Kulaklık sevindirici bir hediye oalcaktır diye düşünüyoruz.