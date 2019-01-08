Son Zamanların Popüler Dizisi You’nun İkinci Sezonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Son günlerin bağımlılık yapan dizisi ‘You’ hakkında güzel haber verelim; ikinci sezonu da yolda, geliyor.

Aşağıdaki bilgiler spoiler içerebilir.

#1 Netflix’e Geçiş

Dizi, ilk başta Amerikan kanalı Lifestime’da yayınlandı ama Netflix’e geçmesiyle birlikte tüm dünyada hızlıca yayılma başarısı elde etti.

İkinci sezonu için de Netflix’le bir anlaşma sağlandı.

#2 Hoşçakal New York

Birinci sezonda New York’ta geçen hikaye, artık Kaliforniya’da devam ediyor olacak.

Joe Goldberg karakteri acaba bu şehre aşık olabilecek mi? Peki, kaçmak her zaman iyi bir çözüm mü? Cinayet dürtüleri de Goldberg ile bu şehre gelecek mi? Sorularımızın cevaplarını ikinci sezonda bulmak için heyecanlıyız.

#3 Peach’in ailesi Joe’nun Peşini Bırakmıyor

Joe’nun birinci sezondaki sorunları bitmedi.

Peach’in (Shay Mitchell) ortadan kaybolması, bu baştan çıkarıcı kitapçının hayatında tehdit unsuru oluşturabilir. Birinci sezonun sonunda, genç kadının ölümüyle ilgili araştırma yapmak için bir dedektif tutulmuştu. Ailesi, kızlarının intiharını araştırma sürecindeyken, Peach’in evinde DNA örnekleri unutan Joe da endişesini yüksek bir şekilde yaşamaya devam edecek.

#4 Beklenmeyen Dönüşler

İkinci sezonda Joe (Penn Badgley) belli ki kaldığı yerden devam etmeye hazır olacak! Ama bu yeni sezonda başka kimleri bulacağız? Senarist Sera Gamble’ın doğruladığı geri dönüşler arasında; birinci sezonun final sahnesinde karşımıza çıkan Candace (Ambyr Childers) karakteri var.

Joe için gerçek sevgisini gösterecek mi merakla bekliyoruz. John Stamos’un hayat verdiği Dr. Nicky de yüksek ihtimal diziye geri dönecek olanlardan.

#5 You İkinci Sezon Ne Zaman Başlıyor?

İkinci sezon senaryosunun yazım süreci Kasım 2018’de başlamıştı. You’nun ikinci sezonu için ön görülen yayın tarihi ise 2019 sonu.