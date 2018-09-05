Sonbahar 2018 İçin İhtiyacınız Olan Oje Renkleri

Sonbahar 2018 için en iyi oje eğilimleri mercek altında!

Mevsime uygun ve yaz parlaklığını geride bırakacak tonlar tam karşınızda.

Tırnak bakım uzmanı Jin Soon Choi, sonbahar 2018 oje renkleri için yükselişte olan trendlerin beklenmedik kısımdan geldiğini vurguluyor.

Sezonun favori renkleri arasında siyah ve beyazı gösteren Choi, gerçek beyaz, gerçek siyah ve gümüş tonlu parlak bir cila içeren nötr tonları da alışveriş listemize eklememiz gerektiğini vurguluyor. Mat ojelerinizi başka bir sezona saklayabilirsiniz.

Sonbahar 2018 için tırnaklarda geçerli olacak anahtar kelimelerle kurulan cümle şöyle;

Tek ve güçlü renkler başroldeyken, sofistike duruşun ve parıltının göz ardı edilemeyeceği bir sezona da merhaba diyoruz.

Bu sonbaharda renkler ile deney yapamayacağınız anlamına gelmesin tabii ancak: 2018’in geleneksel olmayan renk tonlarıyla pek arası yok gibi.

Natural tonlar için Sonbahar 2018 sezonu en doğru zamanlardan.

Elbette ki siyah, bu geçiş mevsiminin yıldızlarından.

Cezbedici bir kırmızı oje olmazsa olmazınız olmalı.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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