Sonbahar Geldiği İçin Sevinmemizi Sağlayan 11 Parfüm

Yaza veda ederken hüzünlensek de; yeni sezonda çıkan parfümler bizi fazlasıyla teselli edecek gibi görünüyor.

İşte sonbahar geldiği için sevinmemizi sağlayan 11 parfüm:

Clinique My Happy Cocoa & Cashmere

Eğer 90’laedan Happy kızı iseniz; kakao, vanilya ve miskli bu yeni versiyonu oldukça seveceksiniz!

Tom Ford Lost Cherry

Ekim’de çıkacak olan bu koku; sandal ağacı, vetiver, zambak ve sedir ağacının büyülü iksirine şekerli kiraz kokusunu da ekliyor.

Givenchy Eau de Givenchy Eau de Toilette

Bu yaz tatile çıkamadınız mı? İlhamını Fransa’dan alan bu koku badem içeriği ile de sonbahara uygun.

Jo Loves Jo by Jo Loves

Kara biber ve sedir ağaçlı bu koku; baharat kadar turunçgillerin de baskın olduğu çekici bir parfüm.

Commodity Bois

Kim sonbahar için pembe biberli, sandalağaçlı sıcak ve odunsu bir koku istemez ki?

Dior Joy By Dior

Dior’un 1999 yılından beri çıkardığı ilk koku olma özelliği taşıyan bu çiçek ve turunçgillerin karıştığı parfüm; sandalağacı ve misk sayesinde pudralı bir bitişe sahip.

Juicy Couture Oui Juicy Couture Eau de Parfum

Meyveli floral olarak tanmlanan koku; yasemin ve tüberoz sayesinde sofistike bir duygu veriyor.

Mugler Aura Mugler Eau de Toilette

Taze kokular sadece yaza özel değil. Yeşil şişesi; iris, vanilya ve hibiscus barındıran yeni parfümün EDT verisyonu ile tanışın.

Miu Miu Fleur D’Argent Eau de Parfum

Eğer ultra feminen floral kokuları seviyorsanız; klasik yaseminin tüberoz ve Akigala ağacı notalarıyla süslenen yeni favori parfümünüzle tanışın!

Jo Malone London Honeysuckle & Davana Cologne

Meyankökü ve yosun notaları ile yeni sezon için enerjik bir koku.