Sonbahar İçin İlhamımız Hailey Baldwin’in Favori Çizmeleri

 

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İçinizdeki Carrie Bradshaw, gardırobunuza yeni bir çift bot eklemek için can atıyorsa doğru yerdesiniz o zaman.

Yeni sezonda güzel bir çift çizmeye / bota yatırım yapmayı planlıyorsanız, bu konuda “doğru bir adım” atmanızı sağlayacak öneri ise Hailey Baldwin’den geliyor.

Baldwin’in dikkat çekici sokak stillerinden ilhamla, rahat ve şık görünen bu çizme modellerini alışveriş listenize eklemeye ne dersiniz? Görünümünüzü parlatmaya yarayacak bu siyah deri çizmeler; stilinizi sonbahara uyarlamanız için de biçilmiş kaftan.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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