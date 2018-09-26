Sonbahar Sezonunun Trendi Vanilya Leylak Saç Rengiyle Tanışın

 

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Sonbahar söz konusu olduğunda ihtiyacımız olan bir kaç şey var; UGG botlar, eğlenceli Instagram hesapları ve kazaklar, kazaklar, kazaklar!

Tabii ki muhtemelen koyu bir bordo ruj ile tamamlayacağımız daha yumuşak ve sıcak rengi saç renklerini de es geçmemek gerek!

2018 sonbahar sezonunun saç rengi ise Instagram’dan da görebileceğiniz gibi Vanilya-Leylak tonu!

Ünlü saç stilisti Chris Weber’in yarattığı bu ton, koyu renkli diplerden tarçın ve vanilya tonlarına uzanan; uçlarda ise leylak tonu ile son bulan yumuşak bir karışım.

Bu görünümü yaratmak için açıcı ve lavanta tonlarının bir karışımını uyguladığını söyleyen Weber, saçı boyadıktan sonra son olarak en açık leylak tonunu uygulayarak soğuk sarı renkleri elde ediyor.

Şimdiden bu tona hayran olduk!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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