Sonbahar Sezonunun Trendi Vanilya Leylak Saç Rengiyle Tanışın

Sonbahar söz konusu olduğunda ihtiyacımız olan bir kaç şey var; UGG botlar, eğlenceli Instagram hesapları ve kazaklar, kazaklar, kazaklar!

Tabii ki muhtemelen koyu bir bordo ruj ile tamamlayacağımız daha yumuşak ve sıcak rengi saç renklerini de es geçmemek gerek!

2018 sonbahar sezonunun saç rengi ise Instagram’dan da görebileceğiniz gibi Vanilya-Leylak tonu!

Ünlü saç stilisti Chris Weber’in yarattığı bu ton, koyu renkli diplerden tarçın ve vanilya tonlarına uzanan; uçlarda ise leylak tonu ile son bulan yumuşak bir karışım.

Bu görünümü yaratmak için açıcı ve lavanta tonlarının bir karışımını uyguladığını söyleyen Weber, saçı boyadıktan sonra son olarak en açık leylak tonunu uygulayarak soğuk sarı renkleri elde ediyor.

Şimdiden bu tona hayran olduk!