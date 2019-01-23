Sophie Turner’dan Game Of Thrones Açıklaması

Game of Thrones’ta Sansa Stark karakterine hayat veren genç oyuncu Sophie Turner, dizinin beklenen 8. sezonuyla ilgili yakın çevresine spoiler verdiğini açıkladı!

Dizinin 14 Nisan‘da yayınlanmaya başlayacak yeni ve final sezonunu beklerken Sophie Turner bir röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turner durumu şu cümlelerle açıkladı: “Sır tutmakta çok kötüyüm. Bence insanlar artık bana bir şey anlatmıyorlar çünkü onları sır olarak saklayamayacağımı biliyorlar. Birkaç kişiye Game of Thrones‘un sonunu söyledim bile! Tabi tanıdığım kişilere söyledim, sır saklayabilenlere.

Bu bilginin sonunda siz de “Keşke Sophie Turner’ın yakın arkadaşı olsaydım!” diyenlerden misiniz?