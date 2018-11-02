Sosyal Medyada Ünlü İsimlerden Sıla’ya Destek Mesajları

Sevgilisi Ahmet Kural‘dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan ve darp raporu alan Sıla’ya sosyal medya üzerinden de ünlü isimlerden destek mesajları geldi. İşte o mesajlar:

BURCU BİRİCİK

Ne denir gerçekten bilemiyorum çok çok üzüldüm ama cesaretin hepimize, tüm şiddet gören, tacize uğrayan, suistimal edilen kadınlarımıza cesaret versin örnek olsun.

HADİSE

Türkiye’nin en büyük sorunu KADINA ŞİDDET! Kadına, çocuğa, hayvana! Toplumun her alanında, her kesiminde şiddet var! Psikolojik ya da fiziksel şiddet fark etmez!

Sıla’nın yaşadığı korkunç olay için çok üzgünüm! Onun dik duruşunun ve cesaretinin tüm kadınlarımıza örnek olmasını istiyorum! Kimseden korkmayın!

Çocuklarınızı “Sen erkeksin yaparsın” ya da “Sen kızsın yapamazsın” şeklinde ayırarak değil İNSAN olarak yetiştirin! İnsan olan hiçbir canlıya zarar vermez!

Tüm iyi dileklerim seninle..

CEYLAN ERTEM

Biriciğime kalkan eller kırılsın!

Sakin ya da naif kalamıyorum, kusuruma bakmayınız.

Ama gurur duyuyorum Sıla’m ile, en doğrusunu yaptı.

Şiddete, tacize uğrayan her kadın da aynısını yapmalı.

Suçlular da umarım en ağır cezaları almalı.

Her zaman çiçeğimin yanındayım! Yanındayız. Hiçbirimiz yalnız ve ezilmiş değiliz!

Bu heriflerin adını anan olursa, sahiplenen olursa, hak veren olursa onlara da yazıklar olsun!

Senin yerlerde sürüdüğün kadının biz saçının telini, kirpiğini sakınıyoruz! HADİ ORADAN!

HAZAL KAYA

Böyle travmatik bir olayı anlatırken bile bu zarafette cümleler kurman öyle etkiledi ki beni,öyle yaralandım ki okurken…Bunu yaşamak zorunda bırakıldığın için çok üzgünüm.Yanındayız.

GÜLBEN ERGEN

Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” O kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız 6284. sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca sen bi sus ve uzaklaş!

EBRU GÜNDEŞ

Seninle gurur duyuyorum… Her zaman yanındayım.

DEMET AKALIN

Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir… Yanındayım her zaman.

NUR FETTAHOĞLU

Şiddet artık her yerde … kadınlarımızın bedenlerinde , erkeklerimizin suskunluğunda , yaşlılarımızın korku dolu gözlerinde , hayvanlarımızın çırpınışlarında , sokakta okulda en özel ve savunmasız olduğumuz alanlarda … Özgüvensiz toplumun şiddetle kendini ispat etme çabası , başkalarının üzerinde uyguladıkları psikolojik savaşlar insan olan yerlerimi acıtıyor… sen ne güçlü kadınsın ki göğsünü gererek örnek oluyorsun konuşamayan ve bu şiddete her gün maruz kalan insanlarımıza … susmayın

GÖKHAN KESER

Her zaman arkandayım, yanındayım!

IŞIN KARACA

Kimse senin yüzündeki gülümsemeyi alamasın Sıla.. herkes yaşattığının cezasını yaşayacak…

MUSTAFA SANDAL

Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş? Bir kadını yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, sevgilimiz, canımızın bir parçası! Nefretle kınıyorum! Geçmiş olsun Sıla kardeşim…

MURAT BOZ

Çok geçmiş olsun. Yanındayız Sıla!

İREM DERİCİ

Demir kadın! Aslan kadın! Fiziksel yahut psikolojik şiddet, nicelerini darma duman ediyor bu leş mevzu. Ama sen nasıl bir güçsün, nasıl bir teşviksin! Dimdik kadınım, ben sana öykünmeye devam! Çünkü sen Sıla Gençoğlu’sun!

ŞÜKRAN OVALI

Senin sesin,duruşun ,kalbin, çok güçlü.

MABEL MATİZ

Yanındayım.

BENGÜ

Kendisinden daha güçlü bir kadını kaldıramayıp, gücünü şiddet ve hakaretle göstermeye kalkan “iki satırlık!” Bir “adam” daha…Susmayıp dimdik durduğun için tüm hemcinslerim adına sana teşekkürler Sıla!

ŞEBNEM FERAH

Meslektaşım, kıymetli Sıla Gençoğlu’nun 45 dakika boyunca hayatından endişe etmek zorunda kalmasını, bunun bir insan evladı üzerinde yaratabileceği travmayı iliklerime kadar tüm benliğimle hissediyorum. Çok üzgünüm.

SERTAB ERENER

Meslektaşım Sıla’yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum.

AJDA PEKKAN

Hepimiz senin yanındayız Sıla!