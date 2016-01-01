SOSYAL MEDYADAN NEFRET EDEN ÜNLÜLER



Sosyal medyayı sonuna kadar kullanan ünlülere alışkınız ama bu durum çok da tanıdık olmadığımız bir durum.

Bırakın sosyal medya kanallarını, bilgisayar kullanma alışkanlığı bile olmayan ünlüler varken, bu işi, özellikle de instagram kullanmayı abartan ünlülere ne denir bilemedik!

Ünlülerin sosyal medyayla yaşadığı aşk-nefret ilişkisi ortada olan gerçeklerden biri. Bazı yıldızlar içerik paylaşmadan duramaz ve en çok sevdiği sosyal medya platformunu platformu 7-24 bilgi akışına çevirir.

Sosyal medya hiç varlığı olmayan isimler ise bu özellikleriyle akıllara çoktan yazıldı.

Jennifer Aniston’ın sosyal medyadan özellikle kaçındığını bilmekteyiz.

“Yaşamımla ilgili gizlilik sağlamaya çalışıyorum. Neden kendimizi ortaya kasten atalım?”

Emma Stone ve Bradley Cooper gibi yıldızların da sosyal medyaya hayır demelerinin en yaygın sebeplerinden biri; bu gizlilik meselesi.

Emily Blunt ise sosyal medyanın çok fazla ilgi gerektirdiği yönünde. İşte sosyal medyadan ayrı kalmayı tercih eden isimler;

Emma Stone

