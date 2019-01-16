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Sosyal Medyanın Son Trendi #10YearChallenge

Ünlü isimler 10 yıl önceki kendilerine meydan okuyor!

Twitter ve Instagram hesaplarından 10 yıl öncesine ait fotoğraflarını ve şimdiki hallerini kıyaslayan paylaşımlara imza atan ünlü isimler “#10YearChallenge” akımının öncüsü oldu!

Gelin en dikkat çeken paylaşımları birlikte inceleyelim:

Reese Witherspoon

42 yaşındaki oyuncu zamanı durduranlardan! Kendisinin de bu durumun farkında olduğunu “Eğlendiğinde zaman kesinlikle uçar” notundan anlıyoruz.

Kate Hudson

Kate Hudson da akıma kırmızı halıda aynı şekilde poz verdiği iki fotoğrafı kolajlayarak katıldı.

Nicki Minaj

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🤪😅

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on

Her daim cesur görünümlere imza atığını kanıtlıyor Nicki Minaj.

Jessica Biel

Jessica Biel akıma “10 yıl ne kadar büyük bir fark yaratabiliyor! Buna rağmen kırışıklıklarımı, halkalarımı ve sarışın günlerimi seviyorum” notuyla katıldı.

Kate Beckinsale

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez fit görünümüne dikkat çekti! 10 yıl öncesinde hamile olduğu zamanlara ait bir fotoğrafa, 2018’deki kaslarını ön plana çıkardığı bir fotoğrafla meydan okudu!

Brie Larson

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Am I doing this right? #TenYearChallenge

A post shared by Brie (@brielarson) on

Brie Larson akıma mizahi bir açıdan yaklaşmayı tercih etti.

Mert Alaş

Caitlyn Jenner

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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