Sosyal Medyanın Son Trendi #10YearChallenge

Ünlü isimler 10 yıl önceki kendilerine meydan okuyor!
Twitter ve Instagram hesaplarından 10 yıl öncesine ait fotoğraflarını ve şimdiki hallerini kıyaslayan paylaşımlara imza atan ünlü isimler “#10YearChallenge” akımının öncüsü oldu!
Gelin en dikkat çeken paylaşımları birlikte inceleyelim:
Reese Witherspoon
42 yaşındaki oyuncu zamanı durduranlardan! Kendisinin de bu durumun farkında olduğunu “Eğlendiğinde zaman kesinlikle uçar” notundan anlıyoruz.
Kate Hudson
Kate Hudson da akıma kırmızı halıda aynı şekilde poz verdiği iki fotoğrafı kolajlayarak katıldı.
Nicki Minaj
Her daim cesur görünümlere imza atığını kanıtlıyor Nicki Minaj.
Jessica Biel
Jessica Biel akıma “10 yıl ne kadar büyük bir fark yaratabiliyor! Buna rağmen kırışıklıklarımı, halkalarımı ve sarışın günlerimi seviyorum” notuyla katıldı.
Kate Beckinsale
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez fit görünümüne dikkat çekti! 10 yıl öncesinde hamile olduğu zamanlara ait bir fotoğrafa, 2018’deki kaslarını ön plana çıkardığı bir fotoğrafla meydan okudu!
Brie Larson
Brie Larson akıma mizahi bir açıdan yaklaşmayı tercih etti.