SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KORE GÜZELLİK AKIMI: CAMDAN CİLT





Son dönemin gözde güzellik anlayışı olan K-Beauty akımı yepyeni bir güzellik standardı ile karşınızda!

Glass Skin yani cam kadar saydam ve pürüzsüz bir cilt yaratmayı hedefleyen bu Kore güzellik trendi sayesinde transparan cilt selfieleri sosyal medyada viral haline gelmiş durumda!

Los Angeles’ta yaşayan makyaj artisti Ellie Choi‘nin başlattığı bu trend; kısa sürede en çok arananlar arasına girdi bile. Peki ama neden? Cevabı oldukça basit. Kadınlar her zaman gözeneksiz, nemli, porselen gibi bir cilt istiyor. Ya da başka bir deyişle likit aydınlatıcıyı tüm yüzümüze uyguladığımız gibi bir görüntüyü…

Choi’nin adımları ise oldukça basit. T bölgesi yağlı bir karma cilde sahip olduğunu söyleyen Choi; rutinine bu bölgeyi temizleyerek başladığını söylüyor.

Her gece makyajını Neutrogena’s Makeup Remover Cleansing Wipes / Temizleme mendilleri ile temizleyen Choi; tabii ki bu aşamadan sonra durmuyor. Choi; yüzünü iki ayrı temizleyiciden biri ile temizliyor. . Cetaphil Daily Facial Cleanser ya da Kiehl’s Ultra Facial Cleanser kullanan Choi için bu aşama çok önemli.

Tüm yüzünü temizledikten sonra toniğe geçen Choi; ” Yüzümü yıkadıktan sonra ekstra temizlik hissi için Clinique tonik kullanıyorum.” Özellikle isim vermemiz gerekirse Clinique Clarifying Lotion kullanıyor Choi.

İyi bir miktarda nemlendirici kullanan Choi; genelde Cetaphil’s Moisturizing Cream ve Wonjin Effects’s Water Bomb Cream tercih ediyor.

Bazen temizledikten sonra soyucu maske kullanan Koreli makyaj artisti; Skinfood’s Black Sugar Strawberry Wash Off Mask ürününü kullanıyor. Bu ürünün cildine sağlıklı ve doğal bir ışıltı kattığını söyleyen Choi; haksız değil. Hem şeker hem de çilek içeriği ile cildi ölü deriden nazikçe kurtaran bu ürünü haftada 1 veya 2 kez kullanmalısınız. Ayrıca K-Beauty markası olan Innisfree‘nin kağıt maskelerini kullanıyor.

Choi’nin “Glass Skin” için son adımı ize kozmetik değil diyet ile ilgili. “Benim için yağlı ve kızarmış yiyecekler yemek cildimi doğrudan etkiliyor. Ayrıca her gün tonlarca su içtiğinizden emin olun! Daha fazla sebze ve meyve tüketin.”

