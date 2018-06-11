SPF Korumasına Sahip En İyi Nemlendiriciler

Günlük rutinimizin olmazsa olmazı nemlendiriciler özellikle yaz aylarında daha da büyük bir öneme sahip.

Bu yüzden SPF korumasına sahip nemlendiriciler favorimiz. İşte SPF korumasına sahip en iyi nemlediriciler:

Shishedo Ibuki Protective Moisturizer SPF 18

Cildinizi güneşten korurken aydınlık bir görünüm de yaratır.

Clinique Even Better Skin Tone Correcting Moisturizer Broad Spectrum SPF 20

Bu yağsız nemlendirici, cilt tonunuzu da eşitleyen bir rüya ürün.

Murad Oil-Control Mattifier SPF 15 | PA++

Özellikle akneye yatkın ciltler için iyi bir yaz nemlendiricisi.

Estée Lauder Multi-Protection Anti-Oxidant 24H-Moisture Crème Broad Spectrum SPF 15

Bu kült ürün, özellikle kuruya dönük karma ciltler için.

Mario Badescu Collagen Moisturizer SPF 15

İçeriğindeki kolajen ile cildinizdeki gençliği koruyun.

La Roche-Posay Anthelios SX Daily Face Sunscreen Moisturizer with SPF 15

Bu çok satan ürün mutlaka denemeniz gerekenler arasında.

Clarins Hydra-Essentiel Silk Cream SPF 15

Eğer kuru bir cildiniz varsa; ekstra ağırlık hissi olmadan cildinizi nemlendirebileceğiniz bir ürün.

Benefit Triple Performing Facial Emulsion SPF 15

Kylie Jenner’ın da favorisi olan bu ürün; makyaj altına da kolaylıkla uygulanabiliyor.

Kiehl’s Ultra Facial Moisturizer Broad Spectrum SPF 30

Yaz için hafif yapısıyla uygun olan bu nemlendirici; mutlaka bir şans vermeniz gerekenler arasında.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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