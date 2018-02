SPICE GIRLS KRALİYET DÜĞÜNÜNDE SAHNE ALACAK!

Yılın en beklenen olayı; şüphesiz ki Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünü!

Gerçekleşmesi için sabırsızlandığımız bu düğünü daha da merak konusu getirecek bir haberimiz var. Mel B’nin açıkladığına göre Spice Girls, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde sahne alacak. Hangi şarkıları söyleyeceklerini, ne giyeceklerini ve bu performansın ilerleyen günlerde gelecek olan bir turnenin habercisi olup olmayacağını merak ediyoruz!

Şimdilik sorularımızın hepsi cevapsız kalsa da; düğünde söyleyebilecekleri şarkılar için bir kaç önerimiz var:

Muhtemel parti şarkısı: “WANNABE”

Slow dans şarkısı: “2 Become 1”

Buzları kırıcı: “Stop”

Yemekler servis edilirken: “WHO DO YOU THINK YOU ARE”

Herkes dans pistine ilerlerken: “SPICE UP YOUR LIFE”