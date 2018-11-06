Spice Girls Turneye Victoria’sız Çıkıyor

Spice Girls geri dönüyor ama Victoria Beckham olmadan.

90’lı ve 00’li yılların en başarılı kız gruplarından olan Spice Girls, 2019 yılında bir turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Grubun yakın zamanda açıklanan birleşme turnesinde Victoria Beckham’ın yer almamasını anlamak çok zor değil. Bir moda imparatorluğu kuran Beckham’ın bu kararında yoğun iş temposu gösteriliyor.

Spice Girls (Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell) Haziran 2019’da İngiltere’de verecekleri stadyum konseriyle turnelerini başlatacaklar. Bu konser grubun 11 yıl sonra yeniden bir arada olması demek!