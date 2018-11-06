Spice Girls Turneye Victoria’sız Çıkıyor

Spice Girls geri dönüyor ama Victoria Beckham olmadan.
90’lı ve 00’li yılların en başarılı kız gruplarından olan Spice Girls, 2019 yılında bir turneye çıkmaya hazırlanıyor.
Grubun yakın zamanda açıklanan birleşme turnesinde Victoria Beckham’ın yer almamasını anlamak çok zor değil. Bir moda imparatorluğu kuran Beckham’ın bu kararında yoğun iş temposu gösteriliyor.
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Today marks a special day for the girls as they announce the first tour dates since we performed together in 2012! I won’t be joining my girls on stage again but being in the Spice Girls was a hugely important part of my life and I wish them so much love and fun as they go back on tour next year. I know they will put on an amazing show and the fantastic fans past and present are going to have a wonderful time! X vb #spicegirls #friendshipneverends
Spice Girls (Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell) Haziran 2019’da İngiltere’de verecekleri stadyum konseriyle turnelerini başlatacaklar. Bu konser grubun 11 yıl sonra yeniden bir arada olması demek!