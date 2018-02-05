SPOR KIYAFETLERLE ŞIK GÖRÜNMENİN 5 YOLU





Spor kıyafetlerle stilinizden ödün vermeden şık görünmenin birkaç basit yolu var. Bella Hadid ve Kendall Jenner gibi isimlerin Lakers ya da Nets maçına giderken çoğunlukla forma yerine günlük kıyafetleri tercih ettiklerini görüyoruz ve bunun bir sebebi var; bir formayla nasıl cool görüneceklerini unutmuş olabilirler! Bir basketbol maçı için veya sadece favori takımınıza destek vermek istediğiniz zamanlar bu 5 kombinden ilham alarak siz de stil sahibi ve şık görünebilirsiniz.

1- Klasik Mavi Jean

Formaların altına tayt giymek dışında başka seçenekler de var. Mesela mavi bir çizme paça jean ve iddialı botlar ile fark yaratabilirsiniz!

2- Elbise Gibi

Daha klasik bir görüntü için formanızın altına şort giyebilirsiniz (Rihanna gibi). Eğer formayı katlamazsanız bir elbise gibi de görünebilir. Eforsuz ve rahat bir görünüm için bir çift terlik tercih edebilirsiniz.

3-Kesik Şort

Eğer kış zamanında değilseniz formanızı kot bir şortla kombinleyebilirsiniz (kot fark yaratır, her zaman). Bu kombin hem şık hem rahatın şekil bulmuş hali diyebiliriz. Küpe, kolye, gözlük gibi aksesuarlarla kıyafetinize hareket katıp daha efor sarf edilmiş bir görünüme ulaşabilirsiniz.

4- Kemer Farkı

Kıyafetinizi şık göstermek için her zaman topuklu ayakkabıya ihtiyacınız yok- Gigi Hadid gibi göze çarpan bir kemer ve spor ayakkabılarla da gayet şık görünebilirsiniz. Formanızın altına boğazlı bir bluz ekleyerek hem kendinizi daha sıcak tutarsınız hem de görüntünüze bir hareket gelmiş olur.

5- Bir Üst Seviye

Hailey Baldwin’den örnek alıp formanızın üzerine bir ceket atabilirsiniz.

Bonus: diz üstü çizmelerle kendinizi saha önü VIP’si gibi hissedebilirsiniz!

