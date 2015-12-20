SPOR TAYTINI GÜNLÜK HAYATINIZDA KULLANMANIN 4 FARKLI YOLU



Bildiğiniz üzere, yalnızca gym’de görmeye alıştığımız spor taytı Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi ikonların da öncülüğünde gece bile kullanılıyor!

Athleisure trendiyle birlikte günlük hayatımıza giren spor giyim parçaları artık zaman mekan tanımıyor. Normalde yalnızca spor salonunda ya da evde kullandığımız taytlar artık günlük hayatta da kullanılıyor. İster deri, ister penye, spor, zımbalı ya da fermuarlı, cinsi ne olursa olsun, tüm tayt modelleri arasından tarzınıza uygun seçeceğiniz parçalar, her türlü kombinizin mucizevi kurtarıcısı olacak. Morhipo.com’da bulacağınız birbirinden rahat, enerjik ve şık modellerden yapacağınız seçimler şıklığınızın tesadüf olmadığını gösterecek.



