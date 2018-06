Stil Sahibi Doğan Bebek ve Çocuklardan 5 Yaz Stili

Stil sahibi doğan bebeklerden trend dersleri almaya hazır mısınız?

Tıpkı moda sektörünün ilham perisi olan anneleri gibi…

Chiara Ferragni, Samantha Wennerstorm, Pernille Teisbaek, Leandra Cohen ve Eva Chen.

Bu beş moda bloggerı’nın yeni doğan veya hayattaki adımlarını ufak ufak atmaya başlayan bebeklerinden ilhamla ve Carter’s İlkbahar – Yaz 2018 koleksiyonun da yola çıkarak hazırladığımız bu liste; bebek alışverişi için de size yön göstermeye hazır.

Chiara Ferragni ve bebeği Leone Lucia

Kemik rengi tulumların zamansız duruşundan esinlenmemek ne mümkün. Tıpkı Chiara Ferragni’nin üç aylık bebeği Leone Lucia’nın üstündeki bu tatlı seçim gibi.

Yaz ayları için de oldukça ideal olan beyaz veya kemik renk tulum, oyun zamanı için de bebeğin rahat etmesini sağlayacak.

Samantha Wennerstrom ve bebeği Elin

Could I Have That blogunun sahibi Samantha Wennerstrom’ın kızı artık üç yaşında. Kızı Elin’e cool bir stile sahip parçalar giydiren Wennerstrom, instagram’dan da bu anları sık sık paylaşmakta.

Birbirinden şirin kıyafetlerin arasından bu bikini stilinin takılması tesadüf değil elbette. Elin bu stiline karşı koymak çok zor.

Tıpkı Carter’s’in kalbimizi çalan bu askılı mayo seti gibi. UPF 50+ güneş koruması ve hızlı kuruma özelliği ise bu parçayı alışveriş listesine eklemek için yeterli sebeplerden.

Pernille Teisbaek ve bebeği Billy

Moda sektörünün ikon isimlerinden olan Pernille Teisbaek ve 14 aylık bebeği Billy’nin mayosu, tatil planlayan ailelerin elbette olmazsa olmaz kategorisinden listelerinde çoktan girmiştir diye düşünüyoruz.

Önerimiz olan, iki parçadan oluşan bu mayo seti ise; UPF 50+ güneş koruması ve hızlı kuruma özelliği sayesinde bebekler denizde ve havuzdayken içiniz rahat etmesini sağlayacak.

Leandra Medine Cohen ve ikiz bebekleri Madeline ile Laura

Man Repeller’in kurucusu Leandra Cohen ve ikiz bebeklerinin tatlılığına ne denir ki?

İkiz kız bebekleri Madeline ve Laura’nın şimdiden konuşulmaya başlayan stilinden esinlenmek için Medine Cohen’in hesabını sık sık ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Naomi Davis ve 5 bebeği

Toplam beş çocuğu olan Naomi Davis, bu geniş ailesi ve stiliyle her zaman için favori isimlerinizden biri.

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucağına alan Davis’in büyük kızı ve Madalena – Beatrice ile paylaştığı bu kare, tıpkı sizin gibi bizim de kalbimizi çaldı.

Bebeklerin uzun kollu body’leri ve ablalarının tişörtü <3

Çok daha fazlası ise Carter’s online alışveriş sitesinde sizi bekliyor.