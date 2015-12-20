STİLİNİZLE YILBAŞI GECESİNİN GÖZDESİ OLUN AMA NASIL?



Yılbaşı gecesi ister evde olun ister dışarıda bir partide… “Ne giysem?” derdi tüm durumlar için geçerli olduğuna göre bu işe konsantre olmak da en önemli konulardan.

Morhipo.com’un aşağıdaki önerilerine göz attıktan sonra daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşmanız mümkün olabilir.

Haydi, en doğru kıyafeti seçmek için başlıyoruz!

Yılbaşı akşamını evde geçireceklere kombin önerileri…

Yatakta değil partide: Birkaç sezondur sokak modasını da ele geçiren pijama takım trendi evde parti veriyorken konfor ve şıklık için mükemmel bir tercih. Bu pijamalar bildiklerimize benzemiyor. Saten gibi hafif kumaşlardan yapılıyor. Dantel bir üst ve ışıltılı bir sneaker’la tamamlayarak parti ruhunu hissedin.

Sıcak tercihler: Yılbaşı akşamı bir başkasının ev partisine gitmek üzere çıkacaksanız biraz kalın giyinmenizde fayda var. Metalik bomber ceketinizin içine yün bir kazakla bu duruma çare bulabilirsiniz. Altında pullu ya da işlemeli bir mini etek ve botlarla partiye hazırsınız.

Sade ama etkili: Ev partisindeyseniz ışıltıları ölçülü kullanmalısınız. Çünkü rahat, sade ama etkili bir stil ev için çok daha uygun olacaktır. Beyaz basic bir t-shirt ve altın payetli kısa şort bunun için yeterli. Yalnızca gösterişli bir kolye ekleyebilirsiniz. Üzerine alacağınız peluş mont görünüme cool bir etki katacak.