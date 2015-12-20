STİLLERİYLE DİKKAT ÇEKEN 6 ÜNLÜ COOL GENÇ



Onların adlarını ilerleyen aylarda ve yıllarda şüphesiz ki çok daha fazla duyacağız.

Tabii daha şimdiden geniş hayran kitlelerine kavuştukları göz önünde bulundurulunca “gelecek” çok da uzak görünmemekte. Stilleriyle ve cool görünümleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken bu gençler içerisinde, David ve Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham da, model Hailey Baldwin de yer alıyor.

Bu listede yer almalarının tek ortak yanı ise ünlü ailelerin çocukları olmaları değil, sadece stilleri.

Evet, gözler onların üzerinde. Onları biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Hailey Baldwin

Stephen Baldwin’in kızı Hailey Baldwin,kendine özgün cool duruşuyla kalpleri çoktan feth etti. Ünlü markaların defilelerinde de yer almaya başlayan Baldwin’i biz de yakın takipteyiz.