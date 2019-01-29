4 Şubat Pazartesi günü Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber burçları farklı başlangıçlar bekliyor. Bu ay tüm konularda gerilimlerden uzak durmakta fayda var.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Şubat 2019 astroloji yorumunuz…



KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

4 Şubat’ta burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile beraber kişisel yeteneklerinizi gözden geçireceksiniz. Yeni başlangıçlar yapabilir, birtakım oluşumların içinde yer alabilirsiniz. İletişim kurduğunuz kişilerle gerilimden uzak durmanızda fayda var. Daha önce rafa kaldırdığınız konular varsa bu ay, aksiyon almak için güzel bir süreç.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile beraber yalnızlık ihtiyacınız artacak. Çevrenize karşı daha ketum davranabilir, düşüncelerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Bu dönem kendinizi demotive hissedeceğiniz için yeni kararlar almak adına harekete geçmek istemeyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili kararlar alırken de dikkatli olun.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Sosyal çevrenizde hareketli günler yaşayacaksınız. Arkadaş ve dostlarınızla sık sık bir araya gelebilir, daha sosyal olabilirsiniz. Yemek organizasyonları, konserler, tiyatrolar derken bu ayın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz bile. Paylaşıma daha açık, dostluklarınızda epeyce yol kat ettiğiniz bir dönemi tecrübe edeceksiniz.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ay Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile mevcut işinizde daha sağlam ve cesur adımlar atacaksınız. İnisiyatif alacağınız bir ay sizi bekliyor. Yükselme ve terfi gibi beklentileri olanlar için bu süreç, onları destekleyen etkilere sahip. Ayrıca iş arayanlar ya da mevcut işini değiştirmek isteyenler için de gökyüzü güzel seçenekler sunabilir.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay eğitim almak için harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı iş olanaklarının oluşması veya eğitim sebebiyle seyahatler gündeme gelebilir. Bu konularla ilgili sevindirici gelişmeler yaşayacaksınız. Bu yeniay uzun soluklu bir planlama yapmanıza ve bunu hayata geçirmek için adım atmanıza sebep olabilir.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Bu ay Kova burcunda gerçekleşecek yeniay ile ekstra gelirler elde edebilirsiniz. Devam eden hukuksal bir süreciniz varsa sürpriz bir şekilde sonlanabilir. Finansal kaynaklarınızı gözden geçirmek için adım atabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstereceğiniz bu dönem check-up yaptırın.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay daha çok evlilik ve ortaklık alanlarına odaklanacaksınız. Yoluna bir ortakla devam etmek isteyenler yeni bir iş kurabilir. Bu ayki yeniay, destekleyici etkilere sahip olsa da temkinli davranmakta fayda var. Bekâr olanlar yeni biriyle tanışabilir, bir ilişkiye adım atabilir. Mevcut ilişkilerde ise gelecek planları yapılmaya başlanabilir.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bu ayki yeniay ile beraber günlük hayatınızı oluşturan her türlü konuda dikkatli olmalısınız. Çalışma koşullarınızda yenilikler gündeme gelebilir. Daha fazla sorumluluk ve disiplin gerektiren ekstra projeler ortaya çıkabilir. Ast, üst ilişkilerinde sükûnetinizi korumanız ve tartışmalardan uzak durmanızda fayda var.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay evliler eş ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirecek, çocuk yapmayı planlayanlar harekete geçecek. Bekâr olanlar ise beyaz atlı prensleriyle karşılaşacak. Arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapacak. Bu dönemde siz de gittiğiniz sosyal bir ortamda bu kişiyle tanışabilirsiniz. Kısacası havada aşk kokusu var!

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)



4 Şubat’taki yeniay ile beraber ev ve ailevi konularını tecrübe edeceksiniz. Aile bireyleriyle daha fazla vakit geçirebilir, akraba yemeklerine katılabilirsiniz. Evinize yeni bir ruh katmak, havasını değiştirmek için de ayrıca dekorasyon yapabilirsiniz. Ev satın almak isteyenler veya mevcut evlerini değiştirip taşınmak isteyenler için de ideal bir süreç.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay iletişim ve haberleşme ile ilgili her türlü konuda son derece yoğun günler yaşayacaksınız. Telefon ve e-mail trafiği artabilir, teknolojiyle daha haşır neşir olarak hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Yoğunluğu sadece iletişim kanallarında yaşamakla da kalmayıp seyahat takviminiz de hareketlenebilir.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

4 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber finansal, borç ya da kredi gibi konular gündeminizde olacak. İnce eleyip sık dokuyarak kendinize bir finansal yapılandırma planı yapabilirsiniz. Gelirinizi artırmak ve yatırım yapmak üzere harekete geçebilirsiniz. Kredi çekmek için de son derece uygun bir ay