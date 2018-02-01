ŞUBAT AYINDA EDİNMENİZ GEREKEN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Kışın son ayında; pratik olduğu kadar da işlevsel güzellik ürünlerine ihtiyacımız var.

İşte Şubat ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri:

Dr. Jart+ Shake & Shot Rubber Hydro Mask

Dr. Jart+’ın vinil maskelerine hayran olmayan yok. Sırada ise Dr. Jart+ Shake & Shot Rubber Hydro Mask var. Maskenizi hazırlamanız için sunulan kitlerden cilt tipinize uygun olanı seçip hemen işe koyulabilirsiniz.

Aura Mugler Eau de Parfum

Thierry Mugler’ın bu yeni parfümü; ravarb, burbon, vanilya ve portakal çiçeğinin beklenmedik karışımıyla güçlü, ince ve seksi bir kokuyla tanıştırıyor bizi.

Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream

Akne problemi yaşayan ciltler için; cildin dokusunu, tonunu ve sıkılığını iyileştirmeye yönelik proteinlerle formüle edilen bu ürün sevimli kavanozuyla da şimdiden kalbimizi çaldı.

Lancôme Jelly Flower Lip Tint

Şişesinin içinde gerçek çiçekler bulunduran bu gloss; tek bir dokunuşta görünümünüzü değiştirebilir.

Juicy Couture Viva La Juicy Soirée

Kivi ve mandalina içeren meyveli üst notaları bağımlılık yaratacak!

Milani Cosmetics Bold Obsessions Eye Shadow Palette

Bronz ve rose gold tonlarında; mat ve metalik yapıdaki farlardan oluşan bu palet uygun fiyatıyla da bizi heyecanlandıran ürünler arasında.



