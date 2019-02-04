Şubat Ayında Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

Bahar aylarından önceki son ayda edinmeniz gereken en yeni güzellik ürünlerini listeledik!

Miu Miu Twist

Biraz feminen, bolca flörtöz olan bu koku taze ve meyveli notaları ile Sevgililer Günü için de harika bir seçenek.

Nest Fragrances Water-Activated Foaming Cleansing Towelettes

İster uçakla seyahat ediyor olun ister iş sonrası spora gidin; çantanızda her zaman iyi bir vücut temizleyici olmalı. Cildinizi tazeleyecek bu mendil formatındaki ürün aynı zamanda oldukça pratik.

Kiehl’s Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate

Kenevir çekirdeği yağı içeren bu yağ; kızarıklıkları dindirip cildinizi nemlendiriyor.

Laura Mercier Velour Lip Powder Collection Shades

Dudaklarınıza renk eklemenin yeni ve havalı bir yolunu arıyorsanız; balm üzerine bu renkleri uygulayın. Üstelik uzun süre kalıcılar.



Puma x Maybelline Color + Gloss Face Duo Stick





Çabasız güzellik peşinde ya da sürekli seyahatte olan kızlar için harika bir seçenek olan bu stick; aydınlatıcı ve krem allığı buluşturuyor.



Yves Saint Laurent La Laque Couture Spring Look 2019





Özellikle serinin Rose Luminescent rengi; ojenizin ne olduğuna dair pek çok soru almanıza sebep olacak.