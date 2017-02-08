ŞUBAT AYINDA OKUMANIZ GEREKEN 5 KİTAP



Okunacak kitaplar iyice birikmiş olabilir ama yeni çıkan kitapları almanın hissi de göz ardı edilecek gibi değil.

Sizin için Şubat ayında mutlaka okumanız gereken beş kitabı seçtik.

Keyifli okumalar…

Beyinden Rahme Türkiye – Op. Dr. Feraye Sünev Çokgürses

Ülkemizdeki sağlık ve eğitim sisteminin değişimini ve nasıl dejenere olduğunu anlattığı “Bacak Arasından Türkiye” kitabıyla beğeni toplayan Op. Dr. Feraye Sünev Çokgürses, “Beyinden Rahme Türkiye” kitabıyla da yine aynı şekilde Türkiye’de yaşayan kadınların başından geçen ilginç, düşündürücü ve sarsıcı hikâyeleri okuyucularıyla paylaşıyor.