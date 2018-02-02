ŞUBAT AYINDA OKUMANIZ GEREKEN KİTAPLAR





2018’in ikinci ayına kavuşmuş bulunmaktayız.

28 gün çeken şubat ayının, göz açıp kapayıncaya kadar geçmesini seyrederken, okunması gereken kitaplara göz atmanın ve de okuma listenize almanın tam zamanı.

Babam Sağolsun: Frankenstein 200 yaşında

Ünlü İngiliz yazar Jane Austen’ın 200. yıl dönümünde yazdıkları Jane Austen ve Adab-ı Muaşeret kitabının ardından, yeni bir projeyle klavyelerinin başına geçen Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Howison bu sefer bilimkurgu türünün ilk örneklerinden Frankenstein romanını masaya yatırıyorlar.

Doktor Frankenstein’ı ölü beden parçalarından insan yaratma fikrine iten neydi? Frankenstein terkettiği korkunç evladına neden bir kadın yaratmamıştı? Canavar intikamını nasıl alacaktı? Bu roman fikri on sekiz yaşındaki Mary Shelley’nin aklına nasıl gelmişti? Frankenstein’ı Romantik unsurlarıyla tartışmanın yanı sıra, Taht Oyunları dizisinden Seinfeld’e, Maymunlar Cehennemi’nden Yıldız Savaşları’na, Gulyabani’den acıların çocuğu Küçük Emrah’a kadar birçok farklı bağlamla ilişkilendiriyorlar.

Atina’da Zehir – Margaret Doody

Kahramanlarımız Aristoteles ve Stephanos bu maceralarında, Atina’yı karıştıran üç farklı vakayı çözmeye çalışacaklar.

İlki zengin bir yurttaşın yaralanması, ikincisi baldıranotuyla işlenen tuhaf bir cinayet, üçüncüsü ise Atina’nın en güzel kadını olan kibar fahişe Phryne’ye yöneltilen suçlamalar. Atina halkının derinlerde yatan nefret ve tutkuları ortaya çıkarken Aristoteles ve Stephanos çok geçmeden zehrin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ahlaki olduğunu da fark ederler. Kentteki gerginliğin ve siyasi kurumların kırılganlığın bilincinde olan Aristoteles bu olayların Atina’yı felakete sürüklemesini önleyebilecek midir?

Cehennem Muhabiri – Murat Nedim

Aşırı zeki, seksi ve punk bir kadın… Üç kuruşluk umudu ve kamyon dolusu hayalleri olan bir erkek… Londralı bir psikiyatr… Bir sadist… Newyorklu bir dedektif… Ve Adolf Hitler… Eğer cehennem muhabirinin fısıldadığı sırları bilseler, aynı seçimleri mi yaparlardı?

“Tüm günahların, zaman içinde bire bir sana yaşatılır. Her kötülüğün bedelini kat kat fazlasıyla alırsın. Günah işlediğin kim varsa o, “Tamam!” diyene kadar böylece devam eder. Ruhunun en dibinde acıyı hissedersin. Ve en önemlisi, hepsini katıksız yaşarsın!”

Yol Ayrımı – Cansu Çevik Turan

Melda yirmili yaşlarının sonunda İstanbul’da yalnız yaşayan ve metin yazarlığı yapan, kendi halinde bir kadındır. Bugüne kadar yaşadığı ciddi bir ilişkisi olmayan Melda’nın birlikte çalıştıkları şirket sahiplerinden biri olan Mert adında bir arkadaşı vardır. Mert Melda’yla bir ilişki yaşamak isterken Melda ona karşı bir şey hissetmediği için aralarında adı konulmamış bir ilişki vardır. Bir gün Mert birlikte iş yaptıkları insanların geldiği bir davete Melda’yı da götürür ve Melda orada Mert’in tanıştırdığı Sinan diye bir adamı görür. Melda’nın yol ayrımları kendini göstermeye başlar.

Mucize – R. J. Palacio

Merhaba, adım August. Size nasıl göründüğümü anlatmayacağım. Aklınıza ne geliyorsa muhtemelen ondan daha kötü görünüyorumdur.

August (Auggie) Pullman yüzünde fiziksel bir bozuklukla doğ­duğu için, normal bir okula gide­miyordu… şimdiye kadar. Yakında Beecher Ortaokulu’nda beşinci sınıfa başlayacak ve ömrünüzde bir kere bile “yeni çocuk” olduysanız, bunun ne kadar zorlu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dondurma yemek ve Xbox’ında oyun oynamak gibi sıra­dan şeyleri seven Auggie aslında sadece sıradışı yüzü olan, sıradan bir çocuk. Peki, yeni sınıf arka­daşlarını, görünüşünün ardında kendisinin de onlar gibi olduğuna ikna edebilecek mi?



