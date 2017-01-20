SUDAN VAZGEÇMEYENLERE İÇİN SINIRSIZ YÜZME KEYFİ





Akdeniz’in kalbi Belek’te yeşilin her tonunu barındıran çam ormanlarının arasına gizlenmiş Titanic Deluxe Belek, doğanın ortasında muhteşem sahili ve farklı yapıda havuzlarıyla doyasıya bir yaz tatili yapmak isteyenleri bekliyor.

Titanic Deluxe Belek’te denize ulaşmak doğayla bütünleştirici benzersiz bir deneyim. Sadece tesis içerisinden ulaşılabilen ve Titanic misafirlerinin kullanımına açık özel bir alanda konumlanan sahile bir yanda yemyeşil doğanın, bir yanda Titanic Golf Club’ın eşlik ettiği büyüleyici bir nehir yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

Akdeniz’in el değmemiş doğasının kıyısında, huzuru yaşatan bir sahilde güneş, sıcacık incecik kumlar ve berrak bir deniz. Keyifli bir tatil için gerekli en önemli bileşenler, harika bir servis kalitesi ve muhteşem bir deniz keyfi ekleyince unutamayacağınız bir tatile dönüşüyor.

Sahilde yer alan kişiye özel bir alan yaratan güneşlenme alanları Gazebolarda güneşlenirken özel meyve sunumları, soğuk içecekler ve sadece size özel ayrıcalıklar ile Akdeniz’in bütün güzel özelliklerini barındıran sahilde unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz.

Bölgenin en büyük havuzu olma özelliğine sahip ve bir mimari harikası “Okyanus Havuz”un yanı sıra, deniz suyu havuzu, olimpik havuz, çocuk havuzları ve aquapark eğlenmek ve serinlemek isteyen misafirleri bekliyor. Geniş güneşlenme terasları, şık şezlongları ve serinleten yaz kokteylleri ile havuz keyfi gün boyu sürecek.

Olimpik havuz, havuz keyfinden vazgeçemeyen, yüzme konusunda iddialı misafirlere göre. Adrenalin meraklıları için rüzgar sörfü, su kayağı, jet ski gibi çeşitli su sporu alternatifleri de mevcut.

Şık dizaynları ile havuz kenarında yer alan Cabanalar eşsiz atmosferi ve hizmetiyle size özel bir dünya sunuyor. Ayrıcalıklı bir konfor isteyen misafirler özel güneşlenme alanları Cabanaları tercih ederek gün boyu çeşitli ikramların tadını çıkarabilir.

Çocuklar Tini Kids Club havuzunda suyun eğlenceli enerjisini hissederek yaşıtlarıyla dolu dolu bir tatil geçirecekler. Heyecan ve adrenalin arayan misafirlerin vazgeçemediği adres Aqupark‘ın macera dolu parkuruyla eğlencelinin sınırlarını zorlayın.

Titanic Deluxe Belek’i denize ulaştıran Beşgöz Nehri’nin masmavi deniz ve gökyüzü ile buluşması her mevsim görülmeye değer… Nehrin denizden getirdiği ılık esintiler, her mevsimin rengini alan sazlıklar, kaplumbağalar, sazlıklardan havalanan ördekler, kuşlar ve aheste tekneler… Doğanın bütün cömertliğini sunduğu Titanic Deluxe Belek’te gün batımına doğru kuş sesleri eşliğinde ağaçların arasından tekneyle nehirde yolculuk yapmanın keyfi hiçbir şeyle kıyaslanamaz…

Akdeniz’in kalbi Belek’te yeşilin her tonunu barındıran çam ormanlarının arasına gizlenmiş Titanic Deluxe Belek, doğanın ortasında muhteşem sahili ve farklı yapıda havuzlarıyla doyasıya bir yaz tatili yapmak isteyenleri bekliyor.

Titanic Deluxe Belek’te denize ulaşmak doğayla bütünleştirici benzersiz bir deneyim. Sadece tesis içerisinden ulaşılabilen ve Titanic misafirlerinin kullanımına açık özel bir alanda konumlanan sahile bir yanda yemyeşil doğanın, bir yanda Titanic Golf Club’ın eşlik ettiği büyüleyici bir nehir yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

Akdeniz’in el değmemiş doğasının kıyısında, huzuru yaşatan bir sahilde güneş, sıcacık incecik kumlar ve berrak bir deniz. Keyifli bir tatil için gerekli en önemli bileşenler, harika bir servis kalitesi ve muhteşem bir deniz keyfi ekleyince unutamayacağınız bir tatile dönüşüyor.

Sahilde yer alan kişiye özel bir alan yaratan güneşlenme alanları Gazebolarda güneşlenirken özel meyve sunumları, soğuk içecekler ve sadece size özel ayrıcalıklar ile Akdeniz’in bütün güzel özelliklerini barındıran sahilde unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz.

Bölgenin en büyük havuzu olma özelliğine sahip ve bir mimari harikası “Okyanus Havuz”un yanı sıra, deniz suyu havuzu, olimpik havuz, çocuk havuzları ve aquapark eğlenmek ve serinlemek isteyen misafirleri bekliyor. Geniş güneşlenme terasları, şık şezlongları ve serinleten yaz kokteylleri ile havuz keyfi gün boyu sürecek.

Olimpik havuz, havuz keyfinden vazgeçemeyen, yüzme konusunda iddialı misafirlere göre. Adrenalin meraklıları için rüzgar sörfü, su kayağı, jet ski gibi çeşitli su sporu alternatifleri de mevcut.

Şık dizaynları ile havuz kenarında yer alan Cabanalar eşsiz atmosferi ve hizmetiyle size özel bir dünya sunuyor. Ayrıcalıklı bir konfor isteyen misafirler özel güneşlenme alanları Cabanaları tercih ederek gün boyu çeşitli ikramların tadını çıkarabilir.

Çocuklar Tini Kids Club havuzunda suyun eğlenceli enerjisini hissederek yaşıtlarıyla dolu dolu bir tatil geçirecekler. Heyecan ve adrenalin arayan misafirlerin vazgeçemediği adres Aqupark‘ın macera dolu parkuruyla eğlencelinin sınırlarını zorlayın.

Titanic Deluxe Belek’i denize ulaştıran Beşgöz Nehri’nin masmavi deniz ve gökyüzü ile buluşması her mevsim görülmeye değer… Nehrin denizden getirdiği ılık esintiler, her mevsimin rengini alan sazlıklar, kaplumbağalar, sazlıklardan havalanan ördekler, kuşlar ve aheste tekneler… Doğanın bütün cömertliğini sunduğu Titanic Deluxe Belek’te gün batımına doğru kuş sesleri eşliğinde ağaçların arasından tekneyle nehirde yolculuk yapmanın keyfi hiçbir şeyle kıyaslanamaz…

Akdeniz’in kalbi Belek’te yeşilin her tonunu barındıran çam ormanlarının arasına gizlenmiş Titanic Deluxe Belek, doğanın ortasında muhteşem sahili ve farklı yapıda havuzlarıyla doyasıya bir yaz tatili yapmak isteyenleri bekliyor.

Titanic Deluxe Belek’te denize ulaşmak doğayla bütünleştirici benzersiz bir deneyim. Sadece tesis içerisinden ulaşılabilen ve Titanic misafirlerinin kullanımına açık özel bir alanda konumlanan sahile bir yanda yemyeşil doğanın, bir yanda Titanic Golf Club’ın eşlik ettiği büyüleyici bir nehir yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.

Akdeniz’in el değmemiş doğasının kıyısında, huzuru yaşatan bir sahilde güneş, sıcacık incecik kumlar ve berrak bir deniz. Keyifli bir tatil için gerekli en önemli bileşenler, harika bir servis kalitesi ve muhteşem bir deniz keyfi ekleyince unutamayacağınız bir tatile dönüşüyor.

Sahilde yer alan kişiye özel bir alan yaratan güneşlenme alanları Gazebolarda güneşlenirken özel meyve sunumları, soğuk içecekler ve sadece size özel ayrıcalıklar ile Akdeniz’in bütün güzel özelliklerini barındıran sahilde unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz.

Bölgenin en büyük havuzu olma özelliğine sahip ve bir mimari harikası “Okyanus Havuz”un yanı sıra, deniz suyu havuzu, olimpik havuz, çocuk havuzları ve aquapark eğlenmek ve serinlemek isteyen misafirleri bekliyor. Geniş güneşlenme terasları, şık şezlongları ve serinleten yaz kokteylleri ile havuz keyfi gün boyu sürecek.

Olimpik havuz, havuz keyfinden vazgeçemeyen, yüzme konusunda iddialı misafirlere göre. Adrenalin meraklıları için rüzgar sörfü, su kayağı, jet ski gibi çeşitli su sporu alternatifleri de mevcut.

Şık dizaynları ile havuz kenarında yer alan Cabanalar eşsiz atmosferi ve hizmetiyle size özel bir dünya sunuyor. Ayrıcalıklı bir konfor isteyen misafirler özel güneşlenme alanları Cabanaları tercih ederek gün boyu çeşitli ikramların tadını çıkarabilir.

Çocuklar Tini Kids Club havuzunda suyun eğlenceli enerjisini hissederek yaşıtlarıyla dolu dolu bir tatil geçirecekler. Heyecan ve adrenalin arayan misafirlerin vazgeçemediği adres Aqupark‘ın macera dolu parkuruyla eğlencelinin sınırlarını zorlayın.

Titanic Deluxe Belek’i denize ulaştıran Beşgöz Nehri’nin masmavi deniz ve gökyüzü ile buluşması her mevsim görülmeye değer… Nehrin denizden getirdiği ılık esintiler, her mevsimin rengini alan sazlıklar, kaplumbağalar, sazlıklardan havalanan ördekler, kuşlar ve aheste tekneler… Doğanın bütün cömertliğini sunduğu Titanic Deluxe Belek’te gün batımına doğru kuş sesleri eşliğinde ağaçların arasından tekneyle nehirde yolculuk yapmanın keyfi hiçbir şeyle kıyaslanamaz…



