SUMMER SENSATION TEMALI PARTİ EĞLENCESEVERLERİ BEKLİYOR



Organizasyonu Parti Gurusu Senem Selimi tarafından yapılan 18 Ağustos Cuma akşamı 21:00’de Mr Cas Hotels Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan ‘’Summer Sensation” temalı parti eğlenceseverleri bekliyor.

Sesi ve sahnesi ile dikkat çeken Metro Şarkıcısı Mert Ulu & Ekibi bizlere unutulmaz bir gece yaşatacak ! Gecenin ilerleyen saatlerindeyse DJ Burcu Ulusu populer şarkıları konuklar için çalacak!

Etkinliğin Ödül Sponsorları; Mr. Cas Hotels Beyoğlu “Bir kişiye çift kişilik standart odada kahvaltı dahil bir gece konaklama, Milord Style House (www.milordstylehouse.com) “Kişiye özel dikim gömlek”, Dentaluna Klinik (www.dentaluna.com) “Laserli Diş Beyazlatma İşlemi”, Garage Hair Studio “Bir kişiye özel stüdyolarında geçerli olmak üzere hediye çeki” ile katılımcıları ödüllendirecek.

Maxi Haber (www.maxihaber.net), Medya Faresi (www.medyafaresi.com), Yabangee (www.yabangee.com) ve İstanbul Expats & Internationals Group gecenin Medya Sponsorları olarak destek verecekler.

Gecenin unutulmaz kareleriyse Özkan Aydoğanoğlu tarafından çekilecek.

Adres: Mr Cas Hotels Beyoğlu

Kuloğlu Mah. İstiklal Caddesi No:153, 34433 Beyoğlu/İSTANBUL

Not: İstiklal Cad. üzerinde, Çiçek Pasajı yanı

Katılım kaydı için: https://www.facebook.com/events/1754669058166374/?ti=cl

