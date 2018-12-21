Sosyal Medya Hesapları
Instagram 139K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 13K
Google Plus 0
Pinterest 635

Süpermodellerin Vazgeçemediği Güzellik Ürünleri

Ünlü modeller,joker görevi gören güzellik ürünleri sayesinde her daim hayranı olduğumuz ışıltılarını koruyabiliyorlar.

İşte süpermodellerin vazgeçemediği güzellik ürünleri:

Joan Smalls

Que Pasa NY… happy FriYAY!

Joan Smalls (@joansmalls)’in paylaştığı bir gönderi ()

Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Powerfoil Mask

“Çekimlerden önce ve iki haftada bir mutlaka yüz maskesi yapıyorum. Estee Lauder’in bu maskesini özellikle seviyorum. “

 

Hailey Baldwin

getting MET ready 💍📸 by @renellaice

Hailey Baldwin (@haileybaldwin)’in paylaştığı bir gönderi ()

Becca Shimmering Skin Perfector Liquid Highlighter

“Likit ve krem aydınlatıcıları kullanmayı seviyorum. Becca, Laura Mercier, Smashbox ve Sigma benim favorilerim.”

Genç model aynı zamanda Dior’un bu lip balm’ını da sevdiğini belirtmeden geçmiyor.

Kaia Gerber

Marc Jacobs Feather Noir Ultra-Skinny Lash Discovering Mascara

Kaia’nın gözlerini ön plana çıkarmayı sevmesi bir sır değil. Bunun için favorisi ise Marc Jacobs’ın ultra skinny maskarası.

paris en juillet

Kaia (@kaiagerber)’in paylaştığı bir gönderi ()

Favori doğal ürünü ise annesinin ışıltı sırlarından E vitamini yağı.

Cindy Crawford

Putting on the SUPER CINDY💄by @CTilburyMakeup! Loved getting ready with you too!

Cindy Crawford (@cindycrawford)’in paylaştığı bir gönderi ()

Charlotte Tilbury Luxury Palette Color-Coded Eyeshadow Palette in The Sophisticate

Yaşayan efsane Crawford, favorisi olan bu ürünü uğruna ölünecek olarak tanımlıyor. Her yere yanında bu paleti götüren yıldız; eğer bundan fazlasına ihtiyaç duyarsa makyaj artisti kullanıyor.

 

Shanina Shaik

Skin glowing yesterday ✨🌟💛💛

SHANINA SHAIK (@shaninamshaik)’in paylaştığı bir gönderi ()

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Ünlü model bu kült fondötenin hayranlarından.

Alessandra Ambrosio

Cowgirl in the sand 🌾

Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)’in paylaştığı bir gönderi ()

Oribe Dry Texturizing Spray

İkonik modelin backstage sırlarından.

Adwoa Aboah

Big up’s the sun is shining so a bit of metallic #dazzle lippy just because.

Adwoa Aboah (@adwoaaboah)’in paylaştığı bir gönderi ()

Aesop Herbal Deodorant

Her zaman bir şeyleri karıştırırım. Kakao yağını başka yağlarla karıştırıp Aesop deodorant ile birleştiriyorum. Böylece milyonlarca farklı şey kokuyorum.

 

GlamGlow Supermud Activated Charcoal Treatment

Glossy göz kapaklarını, yüz maskelerini ve lavanta yağını seviyorum. Her zaman yüz maskeleri kullanıyorum. GlamGlow’un maskesi ise favorilerimden biri.

 

 

 

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için