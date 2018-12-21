Ünlü modeller,joker görevi gören güzellik ürünleri sayesinde her daim hayranı olduğumuz ışıltılarını koruyabiliyorlar.

İşte süpermodellerin vazgeçemediği güzellik ürünleri:

Joan Smalls

Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Powerfoil Mask

“Çekimlerden önce ve iki haftada bir mutlaka yüz maskesi yapıyorum. Estee Lauder’in bu maskesini özellikle seviyorum. “

Hailey Baldwin

Becca Shimmering Skin Perfector Liquid Highlighter

“Likit ve krem aydınlatıcıları kullanmayı seviyorum. Becca, Laura Mercier, Smashbox ve Sigma benim favorilerim.”

Genç model aynı zamanda Dior’un bu lip balm’ını da sevdiğini belirtmeden geçmiyor.

Kaia Gerber

Marc Jacobs Feather Noir Ultra-Skinny Lash Discovering Mascara

Kaia’nın gözlerini ön plana çıkarmayı sevmesi bir sır değil. Bunun için favorisi ise Marc Jacobs’ın ultra skinny maskarası.

paris en juillet Kaia (@kaiagerber)’in paylaştığı bir gönderi ( 7 Tem, 2018, 1:19ös PDT )

Favori doğal ürünü ise annesinin ışıltı sırlarından E vitamini yağı.

Cindy Crawford

Charlotte Tilbury Luxury Palette Color-Coded Eyeshadow Palette in The Sophisticate

Yaşayan efsane Crawford, favorisi olan bu ürünü uğruna ölünecek olarak tanımlıyor. Her yere yanında bu paleti götüren yıldız; eğer bundan fazlasına ihtiyaç duyarsa makyaj artisti kullanıyor.

Shanina Shaik

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Ünlü model bu kült fondötenin hayranlarından.

Alessandra Ambrosio

Oribe Dry Texturizing Spray

İkonik modelin backstage sırlarından.

Adwoa Aboah

Aesop Herbal Deodorant

Her zaman bir şeyleri karıştırırım. Kakao yağını başka yağlarla karıştırıp Aesop deodorant ile birleştiriyorum. Böylece milyonlarca farklı şey kokuyorum.

GlamGlow Supermud Activated Charcoal Treatment

Glossy göz kapaklarını, yüz maskelerini ve lavanta yağını seviyorum. Her zaman yüz maskeleri kullanıyorum. GlamGlow’un maskesi ise favorilerimden biri.