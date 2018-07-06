Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Renkli Elbiselere Geçişi

Sussex Düşesi Meghan Markle, nötr renklerdeki kıyafet seçimini artık yıktı.

Markle, Sussex Düşesi olduğundan bu yana kraliyet için katıldığı tüm davetlerde, tamamen nötr renklerden oluşan parçalarla kameralar karşısına geçmeyi tercih etmişti.

Fakat artık bu rutini bozdu. Prens Harry ile katıldığı bir resepsiyonda tasarımcı Brandon Maxwell’dan tercih ettiği sarı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Bu sarı rengi elbise akıllara Amal Clooney’in Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğününde giydiği elbiseyi hatırlattı.