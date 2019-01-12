T Bölgesi Gün Ortasında Yağlananlar İçin En İyi Güzellik Ürünleri

T Bölgeniz kolayca yağlanıyorsa; gün içerisinde bu parlamadan rahatsız olmanız olası.

İşte bu sorunu çözmek için kullanmanız gereken güzellik ürünleri:

Ole Henriksen Find Your Balance Oil Control Cleanser

Bu krem temizleyici; içeriğindeki okaliptüs ve nane ile cildin daha az yağlı görünmesini sağlıyor.

Belif Hydra Sebum Control Essence

Bu esansı temiz cilde uygulayın ve nemlendirirken yağlı görünümü nasıl yok edebildiğini izleyin.

Boscia Black Charcoal Blotting Linens

Yağ emici kağıtların yağlı ciltler için harika olduğunu biliyoruz. İşte Boscia’nın bu siyah bambu kömüründen elde edilen yeşil çay kokulu yağ emici kağıtları da gün boyu taze hissetmenizi sağlayacak.

GlamGlow Volcasmic Matte Glow Moisturizer

Yağlı veya karma ciltler için en uygun nemlendiricilerden biri olan bu ürün; yağdan parlayan noktaları da azaltıyor.

Urban Decay All Nighter Waterproof Setting Powder

Markanın ikonik sabitleme spreyinden ilhamını alan bu ürün; cildinizde mat bir etki sağlarken makyajınızı da sabitleyerek waterproof hale getiriyor.

Peter Thomas Roth Skin to Die For Mineral-Matte CC Cream SPF 30

Bu harika mat fondöten ya da başka bir tanımıyla CC krem; gün boyu cildinizin parlamasını engelleyecek. Bununla kalmayıp cilt tonunuzu düzenleyip ışıltı katan bu CC krem; içeriğindeki hiyalüronik asit sayesinde daha nemli bir ten de sağlıyor.