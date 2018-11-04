Takma Kirpik Etkisi Yaratacak En İyi Drugstore Maskaralar

Mükemmel bir etki için illa ki high end maskaraları kullanmanıza gerek yok.

İşte takma kirpik etkisi yaratacak en iyi drugstore maskaralar:

L’Oréal Paris Volume Million Lashes Epic

Sinema ekranına yakışacak kirpikler yaratan bu ürün ile sezonun trendi glossy gözler de elde edebilirsiniz.

Max Factor False Lash Epic Mascara

Zor görünebilir ancak kullanmayı çözdükten sonra yaratacağınız oyuncak bebek kirpiklerinden vazgeçemeyeceksiniz.

Maybelline The Falsies Push Up Drama Mascara

Evden çıkarken muhteşem görünen kirpikleriniz öğle yemeğine dek dümdüz bir görünüm mü elde etmiş oluyor? Bu maskaranın formülü sayesinde istediğiniz kıvrım ve hacmi gün boyu korumanız mümkün.

Rimmel London Volume Shake Mascara

Maskaraların en büyük sorunu; şişede kuruması. Bu maskarayı ise sallayarak her kullanımda ilk aldığınızdaki etkiyi yaratmanız mümkün. Dahice!

Bourjois Volume Glam Ultra Curl Mascara

Özellikle düz klirpiklerden şikayetçi iseniz; bu maskara ile kıvırdığınız şekilde gün boyu tutabilirsiniz.